Афиша Томска.

Выходные: 1 — 5 мая 2019 года

Томский Обзор / Фото: 1 мая 2019 // Фото: Pixabay.com

В эти длинные выходные в Томске можно услышать симфонический оркестр Мариинского театра, посетить лекторий о Сальвадоре Дали, порисовать животных пластилином, попытать силы в Гик-квизе и оторваться на вечеринке Men in Black '19.

Еще больше интересных событий — в традиционной афише на выходные. Времени хватит на всё!

Симфонический оркестр Мариинского театра

В Томск с традиционным Московским пасхальным фестивалем приедет симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева.

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Когда и где: 2 мая в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 20.00, 500 — 2600 рублей

Аудитория: 6+

Драма «В метре друг от друга»

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…

В главных ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ, Клэр Форлани, Эмили Бальдони, Гари Викс, Синтия Эванс, Brett Austin Johnson

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Когда и где: с 1 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 12

Выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика»

«Мишка косолапый», «Белочка», «Тянучка» стали главными героями самой вкусной выставки в Музее истории Томска! Помните, в детстве, съев долгожданную сладость, рука не поднималась выбросить красочный фантик. Упаковка аккуратно разглаживалась, распрямлялась и вкладывалась в альбом. Один из таких альбомов со 100-летней историей попал в музей.

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Когда и где: весь май в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 0+

Монстрация

Шествие с элементами абсурдистского карнавала.

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Когда и где: 1 мая на улице Бакунина

Время и стоимость билетов: 11.00, участие бесплатное

Аудитория: 0+

Экскурсии «Древние изобретения и их создатели»

Участники изучат историю простых изобретений и их гениальных создателей, таких как Архимед, Герон Александрийский, Платон и узнают, как технологии трансформировались во времени и какую роль они играют в современном мире.

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Когда и где: 1, 2 и 3 мая в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 — 300 рублей

Аудитория: 0+

Квиз «БаЗа»

В Томске запущен новый проект — интеллектуальная игра для веселой компании «Квиз БаЗа». Основное преимущество данной игры в том, что здесь нет критериев отбора по уровню образования и IQ, несложные и веселые вопросы дают возможность принимать в ней участие всем!

Игра тематическая — музыкальная шкатулка (музыка, артисты, музыкальные инструменты, курьезы музыкального шоу-биза — все очень известное и популярное).

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Когда и где: 1 мая в клубе «Маяк»

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

«Дело Бориса Перцева. На злобу политического дня…»

Выставка политической карикатуры гениального шаржиста и карикатуриста Бориса Перцева.

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Когда и где: весь май в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 400 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Фестиваль Mangarabbit

Ежегодный манга, аниме и косплей фестиваль с ярмаркой. Зрителей ждут конкурсы с призами, яркое косплей-представление, песни и танцы, ярмарка, мастер-классы и многое другое.

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Когда и где: 4 мая в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 14.30, вход свободный

Аудитория: 12+

Итальянские короткометражки ITALIAN BEST SHORTS 3

Альманах объединил 7 коротких историй разных жанров (комедия, мелодрама, драма, приключение, анимация). Все фильмы — победители или номинанты лучших европейских фестивалей (включая 75 Венецианский кинофестиваль). Каждая история альманаха ITALIAN BEST SHORTS 3 — путешествие по миру человеческих сердец, полных любви и открытых чуду.

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Когда и где: 1, 2, 3, 4, 10, 12 и 18 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 17.00, 170 рублей

Аудитория: 12+

Авторский мастер-класс по рисованию пластилином на тему «Животные»

На мастер-классе участники освоят приемы необычной техники рисования пластилином, которая способствует улучшению мелкой моторики, благотворно влияет на сон и настроение, а также заряжает положительной энергией. Каждый создаст свою неповторимую картину, которая станет украшением интерьера или хорошим подарком.

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Когда и где: 3 мая в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14.00, 750 рублей

Аудитория: 14+

Вечеринка Men in Black '19

Второй год подряд в готических стенах экс-танцпола «Теория Звука» пройдет культовая вечеринка, известная в Томске c 2006 года! Основными действующими лицами выступят: Lexx (Нск/Стереолюди), Fellow (Нск/#музыканавес), Ivanov (Нск/#музыканавес), Khudov, Iven и другие.

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Когда и где: 4 мая на танцполе «Теория звука»

Время и стоимость билетов: 22.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Лекторий «Сальвадор Дали и его искусство»

В первую субботу мая состоится лекторий о Сальвадоре Дали. Это имя известно многим во всем мире. В чем секрет? Посмотрим на его личность через его искусство. Конечно, узнаем немного из его жизни. И попробуем узнать ответ на вопрос: «Почему его картины находятся в топе самых дорогих в мире?»

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Когда и где: 4 мая в Доме искусств

Время и стоимость билетов: 16.30, 200 рублей

Аудитория: 16+

Большой сенсорный день

Фестиваль развивающих занятий и материалов для детей от 6 месяцев до 6 лет. Более 20 локаций: сенсорные коробки, мастер-классы, поделки, лепка, игры с гидрогелем, крупой, рисование на световых столах, занятия по мотивам монтессори, новые и интересные развивающие игрушки. А также шоу-программа на сцене: мыльные пузыри, танцы, научное шоу, обезьянка и многое другое.

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Когда и где: 5 мая в здании «1000 мелочей»

Время и стоимость билетов: 10.00, 590 рублей

Аудитория: от 6 месяцев

Гик-квиз

Смотришь фильмы? Сериалы? Аниме? Мультфильмы? Играешь в игры? Консольные и компьютерные? Читаешь комиксы? Увлекаешься настольными играми и книгами? Тогда тебе непременно стоит принять участие в GEEK-квизе! Собирай команду от 3 до 6 человек, подавай заявку и приходи круто провести время, а также получить крутые призы.

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Когда и где: 5 мая в клубе «Капиталъ»

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

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