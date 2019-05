Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия мая — 2019

30 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В этом месяце в Томске состоится фестиваль театральных капустников, гастроли Евгения Гришковца и Ивана Абрамова, а также концерт французского квартета MaRthE — музыканты едут на автомобиле в Китай через всю Россию.

Подробности читайте в традиционной афише на месяц. Еще больше интересных мероприятий — в обновленной Афише «Томского Обзора».

Спектакли

Это весенний спектакль о любви и чувствах, исполненный в танцах, пластических этюдах, с применением театральных эффектов и песен на жестовом языке. Песни на жестовом языке — особо выразительное искусство, которое предназначено для всех зрителей без исключения, оно понятно и взрослым и детям.

Когда и где: 11 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

Традиционный фестиваль капустников раз в году собирает профессиональные и любительские театральные коллективы Томской области. Артисты соревнуются в умении создавать яркие, искрометные юмористические миниатюры. Главная интрига вечера в том, что многие номера создаются именно для этого события и увидеть их можно исключительно на фестивале капустников. В этом году артистам предложено пофантазировать на тему «Театральное обострение».

Когда и где: 13 мая в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 200 — 400 рублей

Аудитория: 12+

Кто не знает «Чайки»? Истории, где все друг друга любят и не любят одновременно, а еще очень любят себя. Пьесы, где, на первый взгляд, ничего не происходит, но внутренне каждый персонаж меняется. Комедии, где, казалось бы, нет смешных ситуаций. Текста, где герои отчаянно ищут новые формы, но приходят к выводу, что важнее творить от души.

Когда и где: 16 мая в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 16+

Однажды три незнакомых друг с другом человека отправляются каждый по своим делам и пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, но и вырваться оттуда невозможно. Три абсолютно разных личности по воле злокозненного фатума оказываются в одних и тех же обстоятельствах. Что они предпримут, как сложатся их отношения?

Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется над невероятными приключениями героев.

Когда и где: 22 мая в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 2300 рублей

Аудитория: 12+

Вот как презентует свою новую работу сам автор: «...в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль.

Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге».

Когда и где: 26 мая в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 19.00, 1400 — 3500 рублей

Аудитория: 18+

Концерты

В Томск с традиционным Московским пасхальным фестивалем приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева.

Когда и где: 2 мая в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 20.00, 500 — 2600 рублей

Аудитория: 6+

Фронтмен группы Кирилл еще десять лет назад читал рэп и слушал Эминема, Bring Me the Horizon, Mindless Self Indulgence. А свою первую пластинку, вышедшую год назад, скромно называет «детской» и записанной во многом «чисто для стёба». Тем не менее, стёб явно удался: аудитория группы растет как цунами, подпевая рифмы о ночевках под мостом, конечно сексе и прочих радостях колючей энергии, обрамленных в мелодии, построенные на гремучей смеси электроники и рока. Который уже не важно, еще жив или уже нет.

Когда и где: 9 мая в Teatro

Время и стоимость билетов: 19.00, 1099 — 2599 рублей

Аудитория: 18+

Абрамов выходит на сцену с готовностью обсудить любую тему. Он может поговорить о «дешевых понтах российской эстрады». Причем подкрепив это игрой на гитаре или фортепиано. О хакерах, футболе, о капризных женах? И всё это чинно, благородно и в высшей степени интеллигентно.

Когда и где: 17 мая в ЦК ТГУ

Время и стоимость билетов: 19.00, 1100 — 2800 рублей

Аудитория: 18+

Гастрольный тур по России совершается на автомобиле в рамках поездки из Европейского Союза в Китай. Томск — один из немногих городов, где выступит квартет.

Marthe — великолепный образец французской импровизационной музыки, оттененной среди прочего еще и весьма нестандартной любовью Брика к Азии. Трубач регулярно проводит время и работает в Китае, Таиланде и прочих странах этого региона. Именно туда направляется со своими беспрецедентными гастролями и Marthe: заручившись поддержкой национального телеканала и взяв на борт видеооператора, коллектив отправляется в Китай через всю Россию на автомобиле, намереваясь по пути снимать совершенно безумный фильм о своем путешествии.

Когда и где: 30 мая в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 рублей

Аудитория: 12+

На Международном музыкальном фестивале «Классическое лето» имени Эдисона Денисова выступит лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Люка Дебарг (фортепиано, Франция).

Эмоции у артиста зашкаливают. Дебарг каждой клеточкой в музыке. Пианист поневоле ведет за собой и заставляет пережить те же чувства, что и он. Его исполнение академической музыки отличается индивидуальной и самобытной трактовкой.

Когда и где: 31 мая в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 1200 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Драма «В метре друг от друга»

Пространство, в котором они существуют, диктует жестокое условие — влюбленные должны находиться не ближе метра друг от друга, им недоступно даже прикосновение. Но истинная любовь не знает границ, и чем сильнее чувства, тем больше соблазн нарушить правила…

В главных ролях: Хейли Лу Ричардсон, Коул Спроус, Мойзес Ариас, Кимберли Хеберт Грегори, Парминдер К. Награ, Клэр Форлани, Эмили Бальдони, Гари Викс, Синтия Эванс, Brett Austin Johnson

Когда и где: с 1 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 12+

Драма «Война Анны»

Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых — мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Невероятно, но Анне удается не только выжить, но и сохранить в себе человека. Ей помогают в этом её собственные воспоминания о родителях, доме, а также друг, который спасает её от полного одиночества.

В главной роли: Марта Козлова

Когда и где: с 12 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 12+

Боевик «Джон Уик 3»

Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту.

В главных ролях: Киану Ривз, Иэн МакШейн, Азия Диллон, Джером Флинн, Холли Берри, Джейсон Манцукас, Лоренс Фишбёрн, Робин Лорд Тейлор, Анжелика Хьюстон, Лэнс Реддик

Когда и где: с 16 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 18+

Фантастика «Покемон. Детектив Пикачу»

История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудмана, расследовать которое предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу — уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райм Сити — современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшна, — они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов.

В главных ролях: Райан Рейнольдс, Джастис Смит, Кэтрин Ньютон, Сьюки Уотерхаус, Роб Делани, Билл Найи, Кэн Ватанабэ, Каран Сони, Крис Гир, Рита Ора

Когда и где: с 16 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis

Аудитория: 12+

Фэнтезийный мюзикл «Аладдин»

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

В главных ролях: Уилл Смит, Мена Массуд, Наоми Скотт, Алан Тьюдик, Билли Магнуссен, Назим Педрад, Марван Кензари, Навид Негабан, Нуман Аджар, Камиль Лемешевский

Когда и где: с 23 мая в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis и Fакел

Аудитория: 6+

Выставки

«Мишка косолапый», «Белочка», «Тянучка» стали главными героями самой вкусной выставки в Музее истории Томска!

Помните, в детстве, съев долгожданную сладость, рука не поднималась выбросить красочный фантик. Упаковка аккуратно разглаживалась, распрямлялась и вкладывалась в альбом. Один из таких альбомов со 100-летней историей в музей.

Когда и где: весь май в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 0+

Представленные на выставке фотографии сделаны на пленку в свободном от канонов и правил стиле — это называется ломография. Здесь нет ретуши или исправлений — реальность представлена такой, какой в этот момент ее воспринимал фотограф.

Центральной темой выставки стало исследование памятника архитектуры федерального значения «Складов купца Горохова», построенного архитектором А.Д. Крячковым в 1916 году.

Когда и где: до 12 мая в кофейне «Эндорфин»

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 6+

Выставка политической карикатуры гениального шаржиста и карикатуриста Борис Перцев

Когда и где: весь май в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 400 — 100 рублей

Аудитория: 12+

Выставка «Восток-Запад» (East West Post) — опыт общения между дизайнерами, говорящими на разных языках и проживающими в самых разных частях планеты (Россия, США, Германия, Нидерланды, Польша, Швейцария, Ливан, Иран, Франция, Китай, Израиль, Корея, Япония, Индонезия). Что такое Восток и что такое Запад для каждого из нас? Где находится точка отсчета? К какой части света относят нас наши соседи? Участники проекта — известные графические дизайнеры — трактовали заданную тему по-своему, вкладывая в свою работу узнаваемые символы и глубокие личные переживания.

Когда и где: до 1 июня в СФ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 11.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

События

Шествие с элементами абсурдистского карнавала.

Когда и где: 1 мая на улице Бакунина

Время и стоимость билетов: 11.00, участие бесплатное

Аудитория: 0+

Ежегодный манга, аниме и косплей фестиваль с ярмаркой. Зрителей ждут конкурсы с призами, яркое косплей-представление, песни и танцы, ярмарка, мастер-классы и многое другое.

Когда и где: 4 мая в школе «Виртуозы»

Время и стоимость билетов: 14.30, вход свободный

Аудитория: 12+

Большой сенсорный день — фестиваль развивающих занятий и материалов для детей от 6 месяцев до 6 лет. Более 20 локаций: сенсорные коробки, мастер-классы, поделки, лепка, игры с гидрогелем, крупой, рисование на световых столах, занятия по мотивам монтессори, новые и интересные развивающие игрушки. А также шоу-программа на сцене: мыльные пузыри, танцы, научное шоу, обезьянка и многое другое.

Когда и где: 5 мая в здании «1000 мелочей»

Время и стоимость билетов: 10.00, 590 рублей

Аудитория: от 6 месяцев

Традиционно с 8.30 утра запланировано проведение легкоатлетического пробега по проспекту Ленина «Миля мира», в 9.45 состоится торжественное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. В 10.00 начнется формирование колонн парада Победы по маршруту пл. Ново-Соборная — Лагерный сад.

Торжественный митинг с участием ветеранов и первых лиц города и области начнется в 11.00 на площади Ново-Соборной, и продолжится прохождением военной ретро-техники и образцов современного вооружения. Затем торжественным парадом пройдут колонны воинских частей и Бессмертного полка.

После торжественного парада празднование 9 мая на Ново-Соборной площади продолжился концертной программой с участием томских коллективов. Параллельно с этим концертная программа стартует и в Городском саду.

Когда и где: 9 мая на разных площадках города

Время: с 08.30

Аудитория: 0+

Это небольшая ярмарка, будут ждать хозяев только коты, кошки и котята — подопечные организации Содружества. Приходите найти себе друга!

Когда и где: 12 мая в ТЦ «Город»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Мохнатый кросс — это благотворительный забег в поддержку бездомных животных — подопечных Томской зоозащитной организации «Содружество». Средства идут на оказание помощи кошкам и собакам, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей, и находящихся в пункте передержки. Приглашаются все желающие!

Когда и где: 26 мая в Михайловской роще

Время и стоимость билетов: 09.30, участие бесплатное

Аудитория: 0+

Тэги/темы: