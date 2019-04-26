Афиша Томска.

Выходные: 27 и 28 апреля 2019 года

Томский Обзор / Фото: 26 апреля 2019 // Фото: www.freepik.com

На этих выходных в Томске покажут финал «Мстителей», драму «Середина 90-х» и документальный фильм о танцовщике Рудольфе Нурееве. А в воскресенье горожан ждут на пасхальных гуляниях, которые состоятся как на свежем воздухе, так и в томских музеях.

Еще больше спектаклей, кинофильмов, концертов и выставок — в обновленной Афише «Томского Обзора».

Ломо-выставка «Склады искусства»

Представленные на выставке фотографии сделаны на пленку в свободном от канонов и правил стиле — это называется ломография. Здесь нет ретуши или исправлений — реальность представлена такой, какой в этот момент ее воспринимал фотограф.

Центральной темой выставки стало исследование памятника архитектуры федерального значения «Складов купца Горохова», построенного архитектором А.Д. Крячковым в 1916 году.

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Когда и где: с 20 апреля в кофейне «Эндорфин»

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 12+

Спектакль «Колыбельная для Дымчика»

«Колыбельная для Дымчика» — настоящий кукольный театр с химическими фокусами, иллюзиями, трюками с жидким азотом и дымными спецэффектами.

Это история одного маленького наивного существа, который не знал, что желания можно загадывать не только для себя. Эта история про дружбу и честность, про искреннее желание Дымчика узнать мир, про его путешествие и возвращение домой.

Авторы и режиссеры шоу-сказки — Юлия Лапина, артистка оригинального жанра и Екатерина Ромазан, актриса театра куклы и актеры «Скоморох» им. Р. Виндермана.

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Когда и где: 27 и 28 апреля в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 12.00, 300 рублей

Аудитория: 4+

Драма «Середина 90-х»

В зрительном центре «Аэлита» для томских зрителей состоится премьера дебютного фильма голливудского актера Джона Хилла в качестве режиссера.

В центре внимания фильма «Середина 90-х» история подростка Стиви, живущего в бедном районе Лос-Анджелесе вместе с матерью-одиночкой и задиристым старшим братом. Однажды Стиви, которому сложно завести друзей среди своих более обеспеченных сверстников, начинает общаться с командой скейтбордистов, которые дают ему несколько ценных, но жестоких жизненных уроков.

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Когда и где: 27 и 28 апреля в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 19.00, 170 рублей

Аудитория: 18+

Кино «Театральный Киносезон. Нуреев: Его сцена — весь мир»

История жизни Рудольфа Нуреева продолжает волновать и интересовать зрителей, увлеченных балетом, и спустя 25 лет после смерти мятежного короля танца. О нем написаны десятки книг, сняты десятки фильмов — и при жизни, и после смерти артиста. Можно ли о нем рассказать что-то новое? Можно, утверждают авторы нового фильма — Жак и Дэвид Моррисы.

В фокусе яркого и трогательного фильма от номинантов премии BAFTA невероятная история жизни Рудольфа Нуреева, самого знаменитого балетного танцовщика, который вышел за границы славы балетного мира и стал настоящим поп-идолом своего поколения. Фильм прослеживает жизнь артиста, начиная с тяжелого унизительного старта и знаменитого побега на Запад, в свое время потрясшего мир, — до многолетнего выдающегося партнерства с примой Королевского балета Марго Фонтейн.

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Когда и где: 27 апреля в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей

Аудитория: 18+

Выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика»

«Мишка косолапый», «Белочка», «Тянучка» стали главными героями самой вкусной выставки в Музее истории Томска!

Помните, в детстве, съев долгожданную сладость, рука не поднималась выбросить красочный фантик. Упаковка аккуратно разглаживалась, распрямлялась и вкладывалась в альбом. Один из таких альбомов со 100-летней историей в музей.

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Когда и где: в апреле в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 20 рублей

Аудитория: 6+

Музлитсет «По_времени»

Микс из литературной выжимки, прекрасной музыки от великолепной Нины и качающих битов от MusicBoys. Осмысливаем тему Времени в свободном формате! Читаем. Слушаем. Танцуем.

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Когда и где: 28 апреля в Hall Bar

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 рублей

Аудитория: 18+

Фантастика «Мстители: Финал»

Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

В главных ролях: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Уинстон Дьюк, Крис Эванс, Джош Бролин, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни мл.

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Когда и где: с 29 апреля в «Киномаксе»

Аудитория: 16+

Пасхальные мероприятия в художественном музее

Праздничная программа начинается в 13:00 и продлится до 16:00. Посетителей ждет бесплатная экскурсия в «Мир русской деревни», мастер-классы по росписи яйца в стиле гжельской росписи и созданию пластилиновой открытки. Все гости смогут угоститься чаем со свежими куличами

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Когда и где: 28 апреля в художественном музее

Время и стоимость билетов: 13.00, 70 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Пасхальные гуляния на Ново-Соборной

По традиции праздник откроет священнослужитель, который обратится с поздравлением к томичам. В течение всего дня будут работать игровые площадки, аттракционы для детей и взрослых, на сцене будет проходить концерт творческих коллективов города. Также в рамках мероприятия, каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе-выставке авторских куличей.

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Когда и где: 28 апреля на Ново-Соборной площади

Время и стоимость билетов: 13.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Пасхальное чудо в Горсаду

В программе праздника — эксклюзивные тематические фотозоны, мастер-классы, пасхальные игры, сraft-ярмарка, большой праздничный концерт, объявление и торжественное награждение победителей конкурса пасхальных поделок.

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Когда и где: 28 апреля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Пасхальные гуляния в краеведческом музее

Гостей ждет мастер-класс по декупажу яиц, мастер-класс по изготовлению свечи и пасхального зайца, кулинарный мастер-класс по изготовлению традиционного праздничного угощения — творожной пасхи от компании «Деревенское Молочко».

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Когда и где: 28 апреля в краеведческом музее

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 рублей

Аудитория: 6+

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