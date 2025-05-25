Формула красоты: День химика в России

25 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

День химика — прекрасный повод отметить вклад женщин в эту сложную и увлекательную науку!

Фотопроект «Газпромнефть-Востока» представляет девушек-химиков, работающих в нефтегазовой отрасли нашего региона. Они каждый день решают непростые научные задачи, при этом оставаясь женственными и привлекательными.



Цветы — это послание: наука и красота совершенно не противоречат друг другу, а только гармонично дополняют.

Красота цветов — это тоже химия, воплощенная в жизнь! Ведь их аромат — результат сложных химических реакций! — Анжелика Ильина, инженер-лаборант химико-аналитической лаборатории Шингинского месторождения «Газпромнефть-Востока».

Работа в лабораториях на нефтегазовых месторождениях — это интересный опыт и возможность вносить свой вклад в мир энергетики здесь и сейчас! — Александра Орешина, инженер-химик химико-аналитической лаборатории Урманского месторождения «Газпромнефть-Востока».

Химия — это головоломка с бесконечным числом решений! — Ксения Тетерина, лаборант химического анализа химико-аналитической лаборатории Западно-Лугинецкого месторождения «Газпромнефть-Востока».

Как и химические реакции, наша командная работа — катализатор успеха. Взаимодействуя, мы создаем нечто большее, чем сумма отдельных частей! — Анна Мамец, инженер-лаборант химико-аналитической лаборатории Шингинского месторождения «Газпромнефть-Востока».

Проект создан для того чтобы вдохновить девушек, которые мечтают о карьере в науке. Он демонстрирует, что химия — это стильно, красиво и невероятно важно!

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