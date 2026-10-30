В Томске стартовала Всероссийская конференция по экологическому образованию

30 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 29 октября, в Томске открылась Всероссийская конференция по экологическому образованию. Она собрала более 1 250 слушателей из 70 регионов России, а также делегатов из Белоруссии, Кыргызстана, Болгарии и Индии.

Среди участников были эксперты, педагоги, библиотекари, представители коренных малочисленных народов, общественники и сотрудники природоохранных структур.

Фото: Савелий Петрушев

Главная цель конференции — создать пространство для разговора о развитии непрерывного экологического образования и формировании экологической культуры. Участники также обсуждают профориентацию детей и молодёжи, а ещё межрегиональное и международное сотрудничество в охране окружающей среды. В работе участвуют представители исполнительной и законодательной власти, образовательных и культурных организаций, природоохранных структур и общественности.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Михаил Ратнер, экологическое сознание остаётся одним из ключевых трендов десятилетия. Экологическое образование он назвал фундаментом экологической культуры.

Михаил Ратнер открывает конференцию Фото: Савелий Петрушев

— Вопросы защиты окружающей среды становятся приоритетом каждого — от школьника до руководителей крупных предприятий, — сказал он.

Среди главных задач Ратнер назвал сокращение выбросов, развитие переработки и раздельного сбора мусора, сохранение лесов, рек, флоры и фауны. По его словам, в Томской области реализуют проекты по лесовосстановлению и лесомониторингу, проводят просветительские программы и экологические акции, а интерес к ним растёт.

Фото: Савелий Петрушев

В рамках открытия конференции Михаил Ратнер вручил почётные знаки за отличие в службе специалистам областного комитета охраны окружающей среды и природопользования, а также педагогам. Заместитель председателя Законодательной думы Олег Правдин вручил благодарственные письма за многолетний труд и вклад в экологическое образование и просвещение. Среди награждённых — главный эксперт по экологии службы экологии «Томскнефтехима» Лилия Афлятунова, а также библиотекари Юлия Грушецкая (Бакчарский район), Наталья Зайцева (библиотека «Лесная», Томск) и Галина Федотова (Шегарский район), а также воспитатель детского сада «Колокольчик» Татьяна Синявина.

Участники пленарного заседания Фото: Савелий Петрушев

Одним из ключевых мероприятий двухдневной конференции стало пленарное заседание, в котором приняли участие начальник департамента образования Юрий Калинюк, профессор ТПУ Наталья Барановская, представитель лесного ведомства Олег Платов, писательница Татьяна Мейко и руководитель службы экологии «Томскнефтехима» (СИБУР) Анна Рогозина.

Юрия Калинюк, Наталья Барановская, Олег Платов Фото: Савелий Петрушев

Юрий Калинюк рассказал о концепции экологического образования, принятой в регионе в 2021 году. По его словам, важны не количество мероприятий, а их качество: динамику отслеживает координационный совет. Наталья Барановская призвала воспитывать не «экологических террористов», а людей с научным подходом, которые умеют решать проблемы вместе с производством и наукой. Олег Платов поделился опытом школьных лесничеств, которые работают на раннюю профориентацию и вовлекают детей в исследования и волонтёрство.

Анна Рогозина Фото: Савелий Петрушев

Выступление Анны Рогозиной было посвящено тому, как «Томскнефтехим» превращает экологические инициативы в проекты с долгосрочным эффектом. Компания СИБУР, по её словам, выступает драйвером экологических изменений в регионах присутствия.

— Нам важно, чтобы кадры, которые приходят к нам, были экологически осознанными. Для этого мы работаем с вузами, бережём природу и остаёмся открытыми, чтобы все видели: производство может быть экологичным, — отметила Анна Рогозина.

Она рассказала о четырёх кругах экопросвещения: от работы с сотрудниками до жителей региона. У СИБУРа есть учебный центр с кафедрой экологии, где вместе с вузами-партнёрами разработали курсы для инженерно-технических работников. Только в этом году на предприятии провели 27 экскурсий: их посетили около 1200 студентов, 72 преподавателя и 180 школьников. Студентов также принимают на практику.

Фото: Савелий Петрушев

Отдельное направление — всероссийская программа экоуроков СИБУРа. Около 900 сотрудников-волонтёров в игровом формате рассказывают школьникам, какими бывают полимеры, где их применяют и как перерабатывают. За время действия программы занятие «Вторая жизнь пластика» провели уже более 10 000 учителей, волонтеров и родителей.

Среди других проектов компании — мастер-классы заводской лаборатории по изготовлению эко-сумок из ненужных вещей, экологические площадки на фестивалях и тематические выставки. СИБУР поддержал выпуск книги-экопутеводителя «Ася и её волшебные очки», которая помогает формировать у детей экопривычки. После конференции книги передадут в библиотеки.

Фото: Савелий Петрушев

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