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Томичи отметят Всероссийский день бега забегом на 2026 метров

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В субботу, 26 сентября, в Томске пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Томичей ждет забег на 2026 метров.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, главный старт с учетом времени состоится на стадионе «Политехник». Там же можно попробовать свои силы и без учета времени. Такие же забеги пройдут на лыжероллерной трассе лыжной базы «Метелица» (ул. Королева, 13) и трассе лыжной базы «Кедр» (ул. Высоцкого, 7).

Участники стартов с учетом и без учета времени до 18 лет допускаются только при наличии справки от врача. Регистрация всех участников мероприятия обязательна. Подать заявку можно до 24 сентября через Госуслуги в разделе «Массовые спортивные соревнования».

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