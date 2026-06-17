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В Томском краеведческом музее представят культуру селькупов, хантов и эвенков

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В пятницу, 19 июня, в Томском областном краеведческом музее откроется выставка «Там, где духи говорят», посвящённая культуре коренных народов Севера региона — селькупов, хантов и эвенков. Экспозиция приурочена к Году единства народов России и рассказывает о традициях, мировоззрении и образе жизни народов Томско-Нарымского Приобья.

Как отмечают организаторы, Томская область остаётся одним из самых многонациональных регионов Сибири: по данным переписи 2020 года, здесь проживают представители 136 национальностей. При этом именно коренные народы Севера сформировали уникальные культурные традиции региона задолго до появления русских переселенцев.

Центральная тема выставки — особое отношение человека к природе. Тайга, реки, животные и растения в представлении селькупов, хантов и эвенков воспринимались как одушевлённый мир, населённый духами. Человек стремился жить в гармонии с окружающей средой, а не противопоставлять себя ей.

В экспозиции представлены предметы повседневной жизни и промыслов: лодки, нарты, охотничьи и рыболовные орудия, изделия из бересты, музыкальные инструменты и элементы шаманской атрибутики. Отдельное внимание уделено музыке, сопровождавшей труд, обряды и праздники.

Завершает выставку раздел о шаманах, которые выступали посредниками между людьми, природой и миром духов. В музее подчёркивают, что многие элементы этого культурного наследия сохраняются и сегодня — в фольклоре, языках и традиционных обрядах, обеспечивая преемственность поколений.

Выставка начнет работу 19 июня с 11.00 по адресу: пр. Ленина, 75.

Подготовка выставки «Там, где духи говорят» в Томском областном краеведческом музее
Фото: Томский областной краеведческий музей

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