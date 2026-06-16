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В Томске презентуют книгу о создателе Музея книги НБ ТГУ Галине Колосовой

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В среду, 18 июня, в Научной библиотеке Томского государственного университета состоится презентация книги «Галина Иосифовна Колосова: личность и свершения» — издания, посвящённого создателю Музея книги НБ ТГУ.

В сборник вошли воспоминания коллег и учеников, партнёров по выставочным проектам, книголюбов, родных и друзей Галины Колосовой. Их дополнили фотографии из семейного архива и архива Научной библиотеки, биографический очерк и список почти из 100 публикаций.

Галина Колосова заведовала отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ с 1981 по 2016 год. Она участвовала в археографических экспедициях по поиску рукописных и старопечатных книг в Томской области, выступила инициатором создания первого за Уралом сектора гигиены и реставрации книги в отделе редких книг и рукописей, а также организовывала выставки в Научной библиотеке и музеях Томска.

— В этом году отмечается её 80-летие. Книга — дань уважения, памяти, любви и признательности человеку, деятельность которого составила целую эпоху в истории Научной библиотеки Томского университета и оставила яркий след в культурной жизни Томска, — отметила одна из составителей сборника, заведующая сектором хранения фонда отдела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ Наталия Гончарова.

Галина Колосова была заслуженным работником культуры РФ, почётным работником высшего профессионального образования, лауреатом премии имени П. И. Макушина и победителем конкурса «Человек года» Томской области в номинации «Библиотекарь года» в 2001 году.

Презентация начнётся 18 июня в 14:00 в большом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ. Вход — через историческое здание библиотеки по адресу: пр. Ленина, 34а. Для участия необходима регистрация.

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