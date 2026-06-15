«Ростелеком» развернул Wi-Fi и обсудил тренды кибербезопасности на форуме в Томске

15 июня 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» стал партнером пятого форума по кибербезопасности «Кибер V 2026» в Томске. Компания выступила экспертом на конференции, представила студентам онлайн-программу «Цифровая практика» и развернула Wi-Fi в основной локации мероприятия ─ Большом концертном зале.

«Кибер V 2026» ─ уникальная площадка для обмена опытом, где участники смогли обсудить вызовы и перспективы отрасли, а также познакомиться с современными решениями российских вендоров в области информационной безопасности.

В рамках конференции состоялась стратегическая пленарная сессия с участием ключевых экспертов отрасли и госрегуляторов. Группа компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») представила доклад «Тренд на утечку данных в 2026 году: аналитика и противодействие с продуктами Солар».

«В условиях роста киберугроз в 2025 году компании различных отраслей столкнулись с увеличением утечек данных. Сегодня заказчикам важно уделять внимание как внешним, так и внутренним рискам, чтобы предотвратить финансовые и репутационные потери. С помощью наших решений и сервисов Solar JSOC, Solar 4RAYS, Solar Dozor и Solar Aura организации могут своевременно выявлять инциденты и минимизировать угрозы на всех этапах работы», — считает руководитель томского подразделения центра противодействия кибератакам Solar JSOC, ГК «Солар» Владимир Щербинин.

В карьерном треке для школьников и студентов «Кибер V Молодежь» представители «Ростелекома» рассказали участникам о прохождении практики и работе в компании, траекториях развития для молодых специалистов, а также провели настольную игру «Безопасный интернет» и квиз на знание телеком-оборудования, которое используют технические специалисты в своей повседневной работе.

«В рамках мероприятия мы рассказали молодым людям, что у нас в компании действует онлайн-программа „Цифровая практика“. Она подходит для студентов, обучающихся по различным направлениям, в том числе ИТ, аналитика данных, автоматизация, маркетинг. Желающим необходимо зайти на сайт проекта, выбрать подходящий трек, заполнить заявку и дождаться ответа куратора», — подчеркнула HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома» Инна Муравьева.

«Мы решили поддержать форум технически и экспертно, потому что тема цифровой безопасности сегодня очень актуальна. „Ростелеком“ как интегрированный провайдер цифровых услуг и решений обладает большим опытом и предлагает своим клиентам целый спектр продуктов в этом направлении: от защищенных каналов связи до программного обеспечения, защищающего сетевую инфраструктуру организаций», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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