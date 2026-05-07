Списанные Томской области бюджетные кредиты пошли на соцподдержку и нацпроекты - губернатор

7 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Средства бюджетных кредитов в размере 2,5 млрд рублей, которые правительство России списало Томской области, были направлены на ряд направлений, самым емким из которых стала социальная поддержка населения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу региона Владимира Мазура.

«Это (списание — прим. ред.) существенно облегчит долговую нагрузку, позволит направить высвободившиеся средства на новые проекты, на развитие. Хочу рассказать, благодаря каким проектам, которые мы реализовали в регионе, сложилась эта сумма», — написал он в своих соцсетях.

Первым направлением стала социальная поддержка населения, в особенности участников СВО, ветеранов боевых действий и семей военнослужащих. В этой части региону было списано порядка 1,4 млрд рублей. Второе направление — реализация нацпроектов. Более 650 млн рублей, засчитанных правительством, было направлено на строительство двух поликлиник.

Кроме того, более 400 млн рублей было списано за развитие жилищно-коммунального хозяйства — строительство и ввод газовых котельных в селах Зырянское и Молчаново, а также в городе Кедровый. Еще 70 млн рублей было списано за докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Как сообщалось, правительство России приняло решение о списании 21 субъекту РФ задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 млрд рублей, в их числе Томская, Кемеровская и Омская области.

