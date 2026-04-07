Томский «Монолит-строй» в 2025г впервые ушел в убыток, выручка от экспорта упала на треть

7 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Монолит-строй» (заводы МДФ и OSB-плит «Латат» в Томске) в 2025 году получило 4,9 млн рублей чистого убытка против 238,4 млн рублей чистой прибыли в 2024 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из отчетности компании по РСБУ.

Согласно отчетным материалам компании за прошлые годы, она впервые ушла в убыток с момента своего основания в 2004 году. По итогам 2024 года, как сообщалось, «Монолит-строй» снизил чистую прибыль на 12,6%.

В 2025 году выручка предприятия уменьшилась на 15,8%, до 6,4 млрд рублей. В структуре доходов больше всего сократились продажи ламинированных плит МДФ (в 3,6 раза, до 113,1 млн рублей), ламинированных полов (на четверть, до 1,1 млрд рублей), шлифованных плит МДФ (на 19,9%, до 1,9 млрд рублей) и OSB-плит (на 4,2%, до 2 млрд рублей). Лишь незначительно выросла выручка от продажи шлифованных плит ХДФ и оказания прочих услуг.

Крупнейшими российскими покупателями «Монолит-строя», как и в прошлом году, стали ООО «Сибсервис» и ООО «СКМ-Мебель».

Экспортная выручка упала на 30%, до 1,7 млрд рублей (в 2024 году отмечался рост на 16,7%). Самыми крупными импортерами стали компания Wise (территориальная принадлежность не уточняется), Real Production из Узбекистана и казахстанская Saia Group (последние две отмечались и в прошлом году — прим. ред.).

Кредиторская задолженность снизилась с 3,8 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 3,6 млрд рублей на 31 декабря 2025 года, дебиторская — выросла с 2,8 млрд рублей до 3,6 млрд рублей.

В настоящее время «Монолит-строй» имеет полный цикл производства: заготавливает лес на арендованных участках, производит плиты МДФ и OSB, а также конечную продукцию в виде линейки строительных и отделочных материалов (ламинированное напольное покрытие, декоративные стеновые панели). По данным самой компании, она является одним из крупнейших производителей МДФ-плит в России.

Согласно отчету, 50% ООО принадлежат Александру Голощапову, 49,5% — экс-совладельцу обанкротившегося томского ЛПК «Партнер-Томск» Олегу Бурлевичу, еще 0,5% -самому «Монолит-строю» (ранее — кипрской Entomo Ltd.)

