В 2025 году из-за суррогатного алкоголя умерло 115 томичей

9 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 2025 году от отравления суррогатным алкоголем по Томской области умерло 115 человек. Это на 12 человек меньше, чем в минувшем году, сообщил на прошедшей пресс-конференции начальник департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Александр Деев.

— По смертности мы находимся на 20-23 месте по России. Понятно, что количество отравлений зависит не только от того, сколько и чего выпил человек, а во многом зависит от скорой помощи. До деревень ей доехать довольно сложно, — отметил Деев.

Еще одна причина, почему партии суррогата гуляют по региону, связана с новым законодательством в части контрольно-надзорной деятельности. Так, по словам Деева, до вступления в силу изменений департамент вместе с ФСБ и УМВД ранее изымал более 303 тысяч литров нелицензированной продукции, в 2025 — это цифра составила лишь 16 тысяч литров.

— Я считаю, глубоким заблуждением тех государевых людей, которые считают, что ко всем надо подходить с одними реалами — это неправильно. Сами понимаете, алкоголь — это всё-таки и жизнь, и здоровье граждан. Здесь должны быть особые какие-то другие подходы.

По словам Деева, наиболее часто нелегальный алкоголь, кроме Томска, находят в Стрежевом. Но, как отметил представитель власти, это не потому, что там больше выпивают, а потому, что контролирующие органы работают хорошо.

— Я абсолютно уверен, что еще сотни тысяч литров нелегального алкоголя гуляют, но, к сожалению, мы никак не можем их схватить, — сообщил Деев.

Отдельно он уточнил о реализации закона по «наливайкам» — небольшим магазинам, которые располагаются в многоквартирных домах или рядом и работают по ночам. Он вступил в силу в марте 2025 года, согласно которому продажа алкоголя ограничивается в таких местах.

На сегодняшний день в области работает 572 «наливайки», из них 40 через прокуратуру получили штрафы из-за нарушения закона на общую сумму 471 млн рублей.

