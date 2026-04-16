«Ключ» к Сибири: умные сервисы для дома используют жители каждого третьего города региона

16 апреля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Жители примерно каждого третьего города Сибири пользуются экосистемой «Ростелеком Ключ», создавая в доме современную комфортную и безопасную среду. Решение функционирует в 1 300 многоквартирных домах, расположенных в 62 населенных пунктах макрорегиона: в 39 городах и 23 поселках. В лидерах — Красноярский край, Новосибирская область и Кузбасс.

Платформой «Ключ» пользуются жители всех без исключения областных центров Сибири. При этом география покрытия стремительно расширяется, и все больше умных сервисов появляется в загородных домах.

— Сегодня цифровая инфраструктура — такой же базовый критерий выбора жилья, как транспортная доступность или наличие парковки. Застройщики всё чаще закладывают умные сервисы на этапе проектирования, но и вторичный рынок не должен оставаться в прошлом. Наше решение позволяет интегрировать современные технологии практически в любой объект недвижимости — независимо от года постройки, делая комфорт и безопасность доступными для всех, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Из сервисов «Ключа» чаще всего сибиряки выбирают умную домофонию: решением оснащено свыше 3 000 подъездов. Услуга позволяет через мобильное приложение открывать дверь, по видеонаблюдению отслеживать посетителей, генерировать временные коды для гостей и курьеров. Решение постоянно модернизируется: в этом году компания приступила к внедрению функции распознавания лиц. Система на основе математического анализа внешности самостоятельно распознает жильцов и открывает дверь — новшеством уже пользуются в Томске и Новоалтайске.

Помимо домофонии платформа «Ростелеком Ключ» объединяет такие услуги, как комплексное видеонаблюдение, умные шлагбаумы и счетчики, систему контроля и управления доступом (СКУД), а с недавнего времени — интеллектуальный поиск свободных парковочных мест на придомовой территории.

