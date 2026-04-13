Выставка о пяти веках изучения космоса открылась в Томске

13 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 10 апреля, в Научной библиотеке Томского государственного университета открылась выставка «Пять веков стремления к звездам», посвященная развитию идей исследования пространства за пределами Земли. Экспозиция обозначает основные вехи изучения космоса — от Нового времени до ХХ века и включает как печатные документы, так и наглядные материалы, сообщают организаторы.

Так, на выставке можно увидеть рукописный астрономический трактат XVI века, издания сочинений Иоганна Кеплера и Галилео Галилея XVII века, научные труды отечественных и зарубежных астрономов XVIII–XIX веков, работы ученых-основоположников отечественной космонавтики — Константина Циолковского, Юрия Кондратюка, Сергея Королева и других. Отдельное место в экспозиции отведено успехам СССР в освоении космоса, которые широко освещались в газетах и журналах, плакатной графике и живописи, а также в циклах научно-популярных изданий и очерках, подготовленных при участии самих космонавтов.

Помимо документов из фонда Научной библиотеки в экспозицию вошли наглядные материалы, предоставленные доцентом кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ, кандидатом физико-математических наук Дмитрием Капарулиным, астрономические приборы из собрания Музея истории физики ТГУ, издания из фонда Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета, экспонаты из Музея физической техники и эксперимента ТПУ (Комплекс музеев ТПУ), а также модели космической техники, созданные участниками Томского клуба стендового моделизма «Взлёт».

Экспозиция располагается в выставочном зале на втором этаже исторического здания Научной библиотеки ТГУ. Посетить её можно с 10.00 до 17.00. Стоимость входа — 100 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».