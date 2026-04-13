Выставка о пяти веках изучения космоса открылась в Томске

Выставка о пяти веках изучения космоса открылась в Томске

В пятницу, 10 апреля, в Научной библиотеке Томского государственного университета открылась выставка «Пять веков стремления к звездам», посвященная развитию идей исследования пространства за пределами Земли. Экспозиция обозначает основные вехи изучения космоса — от Нового времени до ХХ века и включает как печатные документы, так и наглядные материалы, сообщают организаторы.

Так, на выставке можно увидеть рукописный астрономический трактат XVI века, издания сочинений Иоганна Кеплера и Галилео Галилея XVII века, научные труды отечественных и зарубежных астрономов XVIII–XIX веков, работы ученых-основоположников отечественной космонавтики — Константина Циолковского, Юрия Кондратюка, Сергея Королева и других. Отдельное место в экспозиции отведено успехам СССР в освоении космоса, которые широко освещались в газетах и журналах, плакатной графике и живописи, а также в циклах научно-популярных изданий и очерках, подготовленных при участии самих космонавтов.

Помимо документов из фонда Научной библиотеки в экспозицию вошли наглядные материалы, предоставленные доцентом кафедры астрономии и космической геодезии ТГУ, кандидатом физико-математических наук Дмитрием Капарулиным, астрономические приборы из собрания Музея истории физики ТГУ, издания из фонда Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета, экспонаты из Музея физической техники и эксперимента ТПУ (Комплекс музеев ТПУ), а также модели космической техники, созданные участниками Томского клуба стендового моделизма «Взлёт».

Экспозиция располагается в выставочном зале на втором этаже исторического здания Научной библиотеки ТГУ. Посетить её можно с 10.00 до 17.00. Стоимость входа — 100 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Томские новости

На все 100: досрочный этап ЕГЭ-2026 будут контролировать свыше трех тысяч видеокамер «Ростелекома»

19 марта 2026
Книги

Ради красивой картинки: нужны ли в работе со старыми книгами белые перчатки?

18 марта 2026
Томские новости

Более 20 новых блюд запустят в томском «Дыхании вока» в день рождения заведения

9 апреля 2026
Еда

Пасха в Томске 2026: где купить куличи, пасхи и десерты — обзор заведений

9 апреля 2026
Томские новости

Время выбирать лучших. В «Томскнефти» стартовал конкурс профессионального мастерства

30 марта 2026
Томские новости

«Томское пиво» в 2025г увеличило чистую прибыль на 13%, выручку — на 2%

5 апреля 2026
Томские новости

В томском ТЮЗе пройдёт читка пьесы «Стойко падают киты» режиссёра Александра Огарёва

1 апреля 2026
Томские новости

«Ростелеком» воплотил в реальность цифровую мечту сельской семьи

2 апреля 2026
Томские новости

Уровень воды в Томи продолжает расти, планируются ледовзрывные работы

12 апреля 2026