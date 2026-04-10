Жители домов на 11 улица Советского района Томска останутся без воды в понедельник

10 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 13 апреля, в Томске жителей ряда домов в Советском районе Томска ждет отключение воды из-за капремонта на сетях водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», отключение связано с переподключением абонентов на новый участок водопроводной линии по ул. Елизаровых — Шевченко. На время проведения работ, с 9.00 понедельника, 13 апреля, до 10.00 вторника, 14 апреля, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Балтийская ул, 9, 9а, 10, 10а, 10Б, 11, 13, 18, 19/1, 22, 23, 23/1, 24;

Восточный п, 12, 15/7;

Елизаровых ул, 58, 59, 62, 62/3 бокс 9, 62/5, 65, 65а, 65/1, 68, 70, 70а, 72, 72/2, 72/3, 73/1, 73а, 74, 76, 77а стр. 31, 79/1 стр. 1, 79/1 стр. 4, 79/1 стр. 62, 79/1 стр. 12, 79/1 стр. 15, 79/1 стр. 83, 79/2, 79/4, 79/4 стр. 2, 79/6, 79/7, 81, 82, 82а, 85, 85/1, 85/1 стр.3, 85/3, 86, 93, 97/8, 97/10, 97/17;

Каспийская ул, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25а, 36/1, 36/с1, 38, 39, 44, 46а, 47, 49, 50, 54, 56, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98;

Космическая ул, 4/4;

Кулагина ул, 1, 3, 5, 6, 6а, 6а стр.5, 6а стр.37, 39, 42, 43, 6а/42, 6Б, 6в, 6д, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Нижний пер, 1, 2, 2а, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 29В, 29г, 35, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 62, 64, 68, 72, 82;

Писемского ул, 1, 4, 6, 8;

Фрунзе пр-кт, 119/5, 119/5 стр 24, 119/5 стр. 23, 119/5 стр. 26, 119/5 стр.6, 119/5 стр.8, 119/5 стр.10, 119/5 стр.11, 119/5 стр.12, 119/5 стр.18, 119/5 стр.21, 119/23, 119г, 119д, 119ж, 121, 121Б, 123, 123/1, 125, 127, 129, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 137, 137/1, 137Б, 222, 224, 232, 236/1, 236а, 236Б, 238, 240, 240а, 240а стр. 1, 240а стр. 17, 240а стр. 21, 240а стр. 22, 240а стр.10, 240а стр.14, 240Б;

Черноморская ул, 2а, 3Б, 4, 12, 21, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 38/5, 39, 41, 43, 46/2, 47, 48/1, 48а, 49, 50, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54/1а, 54/2, 55, 57, 59, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89;

Шевченко ул, 64/1.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

