Ледоход на Томи находится в 12 км от Томской области, уровень воды растет

Ледоходу на Томи осталось пройти 12 километров до границы с Томской областью. В черте Томска отмечают повышение уровня воды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, по данным на 8.00 в районе речного вокзала Томь поднялась на 51 см и достигла отметки в 109 см при критическом уровне в 750. В в районе деревни Козюлино уровень воды повысился на 19 см и составляет 510 см при критической отметке 980 см.

Между тем, голова ледохода на Оби остановилась в районе деревни Кругликово Новосибирской области (28 км до границы с Томской областью). Уровень воды в реке на территории Томской области повысился на всех наблюдаемых участках, но не приблизился к опасным отметкам.

На остальных реках региона наблюдается ледостав. Уровни воды на гидропостах не превышены.

