В Томской области пиво оказалось одним из самых дорогих в Сибири в 2025 году

9 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томской области пиво остается одним из самых дорогих в Сибири. По итогам 2025 года средняя цена одного литра составила 189,9 рубля. По этому показателю наш регион уступает только Республике Алтай, где литр стоит 198 рублей.

По словам начальника департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Александра Деева, в целом минимальная розничная цена на алкоголь увеличилась в 2025 году на 17%.

Больше всего подорожало пиво, но, несмотря на это, уровень его потребления в регионе все равно вырос с 56,9 литра на человека до 57,3 литра. В структуре алкогольных продаж оно занимает около 70–79% всей реализуемой алкогольной продукции.

Также увеличилась стоимость водки — на 20%, вина — на 15%, коньяков — на 17%.

— В прошлом году было продано 52,8 млн литров пива, и граждане заплатили более 10 млрд руб. — сумма внушительная, — привел статистику Деев. — По водке у нас позиции очень неплохие по России, мы меньше пьем. «Рекордсмены» — это Сахалин — девять литров на человека, Карелия — восемь литров. Среднее потребление водки по России — 4,5 литра на человека. То есть, мы маленечко превышаем — у нас 4,89 литра.

Деев отметил, что по водке — в сравнении с 2024 годом — в 2025 году произошло незначительное уменьшение на 0,01 литра. Также в области сократилось потребление коньяка и бренди — с 1,8 до 1,1 литра. Неизменным в 2025 году осталось потребление вина и винных напитков — 6,1 литра на человека. Таким образом, в переводе на абсолютный спирт каждый житель Томской области выпивал в 2025 году 6,29 литра алкогольной продукции. Всего на приобретение алкоголя томичи потратили более 20 млрд рублей — это примерно по 20 тысяч на человека.

— Были страшные времена, когда в 2010 году Россия находилась по уровню потребления алкоголя на четвёртом месте в мире. Хочу вас порадовать, что благодаря и политике государства, благодаря и тому, что акцент сделан на формировании здорового образа жизни, на ряд ограничений по продаже алкогольной продукции, полиция и ФСБ хорошо работали этот год, в 2025-м мы оказались на девятом месте. И более того, нас радует, что в последнее время изменились акценты в политике Всемирной организации здравоохранения в части, что не надо пить крепкий алкоголь. Если уж есть желание — переходите на более слабый алкоголь — это пиво, пивные напитки, вино и так далее. Буквально в конце декабря наш министр здравоохранения Мурашко сделал заявление, что с 2009 года по 2025 год потребление алкогольной продукции в пересчете на спирт сократилось с 14 литров до 8. У нас, получается, здесь неплохие показатели, потому что у нас шесть с чем-то литров, — подчеркнул Деев.

При этом он отметил, что количество алкомаркетов в Томске за 2020–2025 гг. выросло практически более чем в семь раз — с 36 до 267. Речь идет об увеличении количества магазинов, у которых 70-75% продаж — это алкогольная продукция. В то же время, по его словам, ранее годовая лицензия на продажу алкоголя давалась на всю сеть магазинов, а теперь лицензия выдаётся каждому объекту. Благодаря этому бюджет получил в 2025 году 50 млн дополнительных средств.

Также, отметил Деев, акцизы на алкоголь в Томской области за последние три года заметно выросли, что стало серьезным источником пополнения бюджета. Если в 2023 году предприятия региона перечислили 5,9 млрд рублей акцизов, то в 2024 году эта сумма выросла до 6,9 млрд рублей, а в 2025 году уже достигла 7,5 млрд рублей.

— Это очень серьёзное подспорье для бюджета. Лидер у нас — это «Томское пиво». Более 5,3 млрд рублей — это акцизы, которые платит компания. К сожалению, у нас в 2025 году ушло с рынка ОАО «Сибирь». Вы знаете, это был единственный производитель крепкой алкогольной продукции. Но, к сожалению, та конкуренция, которая на рынке шла, они её не преодолели. В целом в бюджет Российской Федерации поступило 589 млрд рублей акцизов от продажи алкогольной продукции и более одного триллиона от производства легальных сигарет, — сообщил начальник профильного департамента.

