В Томске обновляют остановки

8 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске обновляют остановочные комплексы на центральных магистралях города. Подрядчик уже демонтируют требующие замены элементы и закупает необходимые материалы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии в план обновления вошли остановочные комплексы на улицах Елизаровых, Красноармейской, проспектах Кирова и Ленина и Нахимова.

Предполагается, что подрядчик заменит стекла и укрепит каркасы.

— В первую очередь, занялись центральными магистралями, там остановками пользуется наибольшее количество людей, — сказал цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

