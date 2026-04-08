18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске обновляют остановки

В Томске обновляют остановочные комплексы на центральных магистралях города. Подрядчик уже демонтируют требующие замены элементы и закупает необходимые материалы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии в план обновления вошли остановочные комплексы на улицах Елизаровых, Красноармейской, проспектах Кирова и Ленина и Нахимова.

Предполагается, что подрядчик заменит стекла и укрепит каркасы.

— В первую очередь, занялись центральными магистралями, там остановками пользуется наибольшее количество людей, — сказал цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
