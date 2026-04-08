Мощи, храмы, турналог: основные драйверы развития туризма Томской области — власти

8 апреля 2026 / Томский Обзор

В Томской области развитие религиозного и паломнического туризма включили в число приоритетных направлений. Об этом сообщили на прошедшей сегодня, 8 апреля, пресс-конференции в «РИА Томск» начальник областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля Александр Деев.

— Религиозный туризм — культурно-познавательный. Человек едет просто посмотреть, даже если он не верующий. А паломнический — это специализированный вид туризма, именно к святыне, к святым мощам, к иконам. В этой части у нас «изюминка» номер один — Святой старец Феодор, по легенде являющийся царем Александром I, — рассказал Александр Деев. — С владыкой Ростиславом (митрополит Томский и Асиновский Русской православной церкви — прим. авт.) в этом направлении мы нашли общий язык, поддержали нас областная дума и губернатор.

По словам Деева, департамент заключил соглашение с РПЦ. За основу был взят опыт петербургского комитета по развитию туризма, который еще семь лет назад заключил подобное соглашение с местной епархией. Предполагается, что в рамках такого сотрудничества будет создан отдельный религиозный маршрут, который будут сопровождать специально обученные экскурсоводы:

— Мы уже нашли туроператора, которая готова нам помогать, а мы будем помогать ей. Ведь люди, туристы приходят в церковь, у них свой тур, но экскурсоводы иногда такую ахинею несут. Поэтому мы договорились, что будем обучать экскурсоводов. Будем поддерживать по всем направлениям, — отметил Александр Деев.

Он подчеркнул, что подобные соглашения также будут подписаны с представителями других конфессий:

— На сегодняшний день мы уже провели встречи с некоторыми из них. Тоже будем заключать соглашения и с исламом, и с иудаизмом, потому что в Томской области огромное количество церквей, изумительные храмы... И не только с конфессиями: я вышел на Российско-немецкий дом с таким предложением — создать маршрут немцев. Им тоже есть что показать. И татарам есть что показать. Это наша задача — помогать людям, чтобы им было интересно, чтобы к нам ехали туристы, и чтобы Томск воспринимался как шикарный и перспективный город.

По словам Александра Деева, регион намерен активно развивать научно-популярный и студенческий туризм. В целом же ситуацию в отрасли он описывает как «не очень хорошую». По официальной статистике, которую привел начальник департамента, Томская область по уровню туристической привлекательности находится на 65-м месте в России и на предпоследнем — в Сибирском федеральном округе. Деев уверен, что на сегодняшний день «отрасль требует глубокого реформирования и новых подходов».

— У нас, в отличие от других регионов, нет ни государственной программы по развитию туризма, ни даже концепции развития туризма. Есть где-то крохотная строчка в разделе «поддержка бизнеса» государственной программы, — отметил Александр Деев.

По его словам, в регионе необходимо открыть туристско-информационные центры, развить дорожную карту, обновить координационный совет по туризму при губернаторе, создать особо значимые национальные маршруты и туристско-рекреационные кластеры, а также продвигать уже действующий маршрут «Томск — сердце Сибири».

— Там есть много интересного — про мощи старца Федора, про храмы, Таловские чаши, шикарные томские места. Но, к сожалению, в том году по этому маршруту из-за недостаточной популяризации из других регионов приехали всего лишь 180 человек. Конечно, это мало. А для нас национальный турмаршрут, кроме того что это престижно, еще и очень важен потому, что уже три года ежегодно правительство выделяет на него федеральную единую субсидию, — отметил Деев.

Он отметил, что на сегодняшний день в Томской области официально прошли аттестацию экскурсовода 47 человек, но только двое из них платят налоги. Также Деев подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе для размещения туристов зарегистрировано 118 гостиниц, 19 баз отдых и два кемпинга. Хотя, по словам Деева, одна из проблем в этой сфере то, что эти цифры сильно занижены, так как многие работают «в серой зоне»:

— Я думаю, в 5-8, в 10 раз баз отдыха у нас больше. Летом кто по Оби, по Томи катался, видел, наверное, эти домики. Наша задача тоже легализовать их деятельность. Больше всего таких баз в Томском районе, очень много в Кривошеинском и Молчановском районах.

Всего в 2025 году в Томскую область было совершено 468 тысяч поездок, что на 7% больше, чем годом ранее. По словам Деева, в 2026 году департамент ожидает также увеличение численности туристов в регион до 500 тысяч поездок. Он добавил, что при этом надо будет учесть при дальнейшем планировании, что с 2027 года Томская область рассчитывает ввести туристический налог:

— Турналог — это специализированный налог, он на тех, кто проживает в гостиницах. Туда как раз не попадали ни студенты, ни жители Томской области. Мы предварительно просчитывали, что область бы получила с этого от 15 до 30 млн рублей. Вы думаете, городу Томску эти суммы лишние? Абсолютно нет. Я сам бывший председатель бюджетно-налогового комитета. По действующему бюджетному законодательству этот налог не может быть просто собран и отдан на развитие туризма. Но при этом, чтобы морально и мэру, и депутатам было в следующий раз совестно не выделять деньги на деревянные дома — на нашу «изюминку». Ну это хоть какие-то крошки. Это тоже такой моральный стимул. Деньги, конечно, нужны, — сообщил Деев.

Напомним, в июле 2024 года Госдума приняла закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Согласно ему, курортный сбор с 1 января 2025 года заменен на туристический налог. Он действует на всей территории России, но решение о его взимании и размере в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Томская область является единственным регионом в Сибири, который его до сих пор не ввел.

