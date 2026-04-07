«Юрина ночь» и сферические фильмы: в Томске стартует Неделя космоса

Неделя космоса с «Юриной ночью» и сферическими фильмами стартует в Томском планетарии. Для горожан подготовили лекции, выставки и игры, сообщают организаторы.

В пятницу, 10 апреля, в планетарии пройдет традиционная акция «Юрина ночь». В программе - четыре сферических фильма: «Космонавтика для детей», «Космическая история России», «Планеты Солнечной системы» и «Энергия Вселенной».

В планетарии можно посетить выставки «Взгляд во Вселенную», «Позывной Сатурн» и «Тунгусский феномен». Экскурсоводы расскажут, как началась комическая эра и что в космической отрасли происходит сейчас. Специально к мероприятию сотрудники кафедры астрономии и космической геодезии Томского госуниверситета подготовили игру «В поисках астероида».

Стоимость билетов на каждый сеанс в звездном зале — 500 рублей. Остальные площадки работают в режиме свободного посещения с 18:00 до 21:00.

12 апреля в 16:00 состоится программа «Человек и космос: Время первых». Посетителей ждет небольшая лекция, посвященная созданию советских и российских орбитальных станций: как зарождались идеи строительства орбитальных станций, как воплощались в жизнь самые смелые проекты о космических домах.

Стоимость билетов — 350 рублей.

