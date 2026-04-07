В Томске у «дома за рубль» в Кустарном переулке строят еще одно деревянное здание

7 апреля 2026 / Томский Обзор

На территории восстановленного «дома за рубль» в переулке Кустарном, 6 началось строительство нового деревянного здания в рамках благоустройства исторического облика усадьбы.

По словам инвестора муниципальной программы «Дом за рубль» Евгения Калугина, дополнительная постройка будет выглядеть так же, как традиционное деревянное здание конца XIX — начала XX вв., и включать два этажа, небольшой каменный цоколь и три окна. Сейчас на территории усадьбы уже возведен каркас будущего дома, а проект его фасада проходит процедуру согласования с администрацией Томска.

— Мы пытаемся воссоздать стиль переулка, ведь раньше он был целиком деревянным, — рассказывает инвестор «дома за рубль» Евгений Калугин. — Моя идея — и мэрия нас в этом поддерживает — чтобы все дома на этой улице были историческими. По факту там не так много домов уже осталось. Мы воссоздали одно историческое здание в переулке Кустарном, 6, но у него сохранилась брандмауэрная стена, за которой стоял другой дом. Сейчас мы воссоздаем и его, используя новые технологии. Внешне дом будет выглядеть как исторический, который, скорее всего, там был. Никто, конечно, точно не знает, но мы проект уже разработали.

«Дом за рубль» в пер. Кустарном, 6 Фото: Савелий Петрушев

Калугин отмечает, что уже давно думал о том, что еще может разместить на территории «дома за рубль» в переулке Кустарном, 6. После его восстановления в 2022 году площади здания были переданы в субаренду различным организациям, а значительная часть участка пустовала. Решение пришло само собой, когда у текущего арендатора возникла потребность в дополнительных площадях:

— Дом в переулке Кустарном уже стоит давно, и мы давно хотели реализовать идею с дополнительным строительством. Но ждали момента, когда все звезды сойдутся, то есть и мэрия будет за наш проект, и арендатор будет нуждаться в площадях. Поэтому это комплексное решение.

Фото: Савелий Петрушев

Инвестор подчеркивает, что работа по возведению еще одного здания на территории «дома за рубль» не является обязательным условием программы, но продолжает ее в рамках благоустройства исторического облика усадьбы, где город получает красивое здание, субарендатор — нужные площади, а инвестор — дополнительную прибыль.

— Раньше же не было так, чтобы один только дом строился — всегда два-три на территории. То же самое [воссоздали усадьбу] мы сделали на Красноармейской, 78 («дом за рубль», восстановленный Евгением Калугиным в 2024 г. — прим. авт.), где арендатору потребовались дополнительные помещения. Там мы построили еще одно здание во дворе, причем разработав проект всей усадьбы — сделали беседку, специальный навес, которые раньше тоже были в таких домах, и озеленили территорию.

Новое здание на территории «дома за рубль» на ул. Красноармейская, 78 Фото: Савелий Петрушев

Бизнесмен отмечает, что оба здания — и в пер. Кустарном, 6, и на ул. Красноармейской, 78 — являются новоделами и оформлены как объекты некапитального строительства. По словам инвестора, такие дома имеют большое преимущество: они быстро возводятся и не требуют значительных вложений. Так, инвестор подчеркивает, что благоустройство усадьбы на Красноармейской, 78 заняло у него около года — в конце 2025-го работы там были завершены.

В переулке Кустарном Калугин рассчитывает уложиться в этот же срок — не больше года. По его словам, работы там начались в январе 2026-го. При этом Евгений подчеркивает, что, несмотря на быструю скорость возведения, внешний вид обоих объектов приближен к историческим зданиям и строго регламентирован:

— Мы не знаем, как эти дома раньше выглядели, только примерно. Проекты для них разрабатывают архитекторы, которые работают совместно с департаментом культуры и теми, кто занимается этой программой [«Дом за рубль»]. Они совместно воссоздают, как мог выглядеть дом. Есть техническое понимание, а дальше внешний вид копируется по историческим образцам. Я все равно стараюсь приблизиться к оригиналу, несмотря на то, что данных о домах очень мало сохранилось. Знаем, в частности, что у дома в переулке Кустарном было три окна и он был двухэтажным, а больше о нем ничего неизвестно, — рассказывает предприниматель.

Двор «дома за рубль» на ул. Красноармейская, 78 Фото: Савелий Петрушев

Как сообщает пресс-служба администрации Томска, ранее отдельные инвесторы также заявляли о подобных намерениях — возвести на территории «домов за рубль» объекты некапитального строительства. Конкретное решение по переулку Кустарному, 6 принято в рамках воссоздания исторической среды на участке и поддержано департаментом управления муниципальной собственностью.

— Программа не запрещает арендатору при условии соблюдения градостроительных и исторических требований размещать на участке малые архитектурные формы и некапитальные вспомогательные строения, — отмечает пресс-служба администрации Томска. — Арендная плата за весь земельный участок по договору аренды остается льготной (в рамках программы «Дом за рубль»). Однако, если возводимый флигель (на бетонном фундаменте) будет признан объектом капитального строительства, на него потребуется отдельное разрешение. В этом случае ставка арендной платы для части участка под таким объектом может быть пересмотрена в соответствии с действующим законодательством.

В заключении инвестор подчеркивает, что, используя такой подход к благоустройству территории вокруг «домов за рубль», город получает красивые пространства и оживляет пустыри. В будущем этот участок может стать частью более широкого комплексного благоустройства переулка Кустарного, превращая его в малый «исторический квартал» в духе улицы Кузнецова и других отреставрированных уголков Томска.

