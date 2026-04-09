Пасха в Томске 2026: где купить куличи, пасхи и десерты — обзор заведений

9 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

Пасха — это не только традиции и семейный стол, но и время тематических десертов.

Томские заведения подготовили к светлому дню коллекции, где классика сочетается с необычными вкусами и решениями. Что предлагают попробовать местные кондитерские и рестораны — рассказываем в нашем материале.

Ресторан русской кухни Славянский Базаръ пл. Ленина, 10

В меню три позиции: нежная пасха творожная с ванилью и черносливом, кулич творожно-маковый с лимонным курдом, куличик морковный с грецким орехом. Цены от 250 рублей.

Рецепт творожной пасхи с черносливом от шеф-повара ресторана Павла Чевычелова ​​​

Для пасхи на 1кг потребуется:

Творог 9%

Сахар 130 гр

Глюкозный сироп 40 гр

Сливки 33% 80 гр

Ванильная паста 2-3 гр

Сливочно-шоколадное масло 180 гр

Чернослив или другие сухофрукты 100-150 гр

Как готовить:

От творога зависит основной вкус и текстура будущей пасхи, поэтому выбираем сочный 9% творог. Для нежной текстуры необходимо протереть творог через сито на 2-3 раза. Чтобы текстура стала нежная и однородная. Сливки и сахар и ваниль прогреваются до теплого состояния, чтобы сахар разошелся.

Сливочное масло и глюкозный сироп необходимо взбить миксером до однородности. Глюкозный сироп поможет массе не потечь при разморозке.

Затем смешиваем миксером творог и масляную смесь, порциями вливаем сливки и перемешиваем до однородности. В конце добавляем любимые сухофрукты.

Собираем любимую пластиковую форму и обматываем пищевой пленкой. Нужно, чтобы верх будущей пасхи был закрыт пленкой, как донышко. Затем заливаем форму нашей массой, накрываем пленкой и отправляем в морозилку на ночь.

На следующий день аккуратно снимаем стенки формы пока пасха крепко заморожена. И оставляем в холодильнике для разморозки. Такая пасха будет иметь красивые ровные грани и нежную текстуру с ярким сливочным вкусом.

Кондитерская Sweet Concept ул. Новгородская улица, 39

Традиционный пасхальный кулич в кондитерской сдобный, воздушный, приготовленный на натуральном сливочном масле и муке высокого качества. Его начинка — это золотистый изюм, вяленая клюква, апельсиновые цукаты и нежные лимонные цукаты собственного производства, бережно настоянные в смеси цитрусовых ликёров. Готовый кулич пропитывается ароматным пуншем на основе рома и цитрусового ликёра. Куличи представлены в двух размерах, стоят от 2 500 рублей.

Главный акцент коллекции — «Томский пасхальный кулич». Сдобный, мягкий, с ассорти сибирских ягод — жимолости, клюквы, брусники, земляники — настоянных на Амаретто и Лимончелло. Во вкусе — баланс: насыщенная ягодная кислинка, калёный кедровый орех, тёплая ваниль и лёгкие цитрусовые ноты. Финально кулич пропитывают ароматным пуншем. Цена — от 2 700 рублей.

Еще в пасхальном предложении:

— Творожные пасхи: «Клубничная», «Пекан — варёная сгущёнка», «Голубика — чёрная смородина» — 2 500 рублей;

— «Пасха Сибирская» (творог, вишня, миндаль) — 3 200 рублей;

— «Два шоколадных яйца» (клюква + тёмный / белый шоколад) — 1 300 рублей;

— Набор сэндвич-печенья (карамель — мёд — арахис / лимон — ягоды — малина) — 1 000 рублей;

— «Фисташковый кекс с малиной» — цена не указана;

— Набор «Пасхальные яйца» (4 вкуса) — 1 850 рублей;

— «Панеттоне ягодный» — 3 700 рублей.

Важно, что накануне светлого праздника Пасхи кондитерская работает в особом режиме: с 8 по 11 апреля только на вынос, 11 и 12 апреля заведение открыто с 9:00 до 21:00. Заказы оформляются заранее. Вся пасхальная продукция освящена.

Ресторан Кухтерин пер. Нахановича, 9

Куличи «Кухтеринские» есть сдобные, они в двух размерах, тесто дополнено цукатами апельсина, изюмом, вяленой клюквой и грецким орехом, пропитано сибирским пуншем. Также можно отведать более авторскую версию — кексовый кулич. В его наполнении — белый шоколад, выдержка из персика сорта «Сибиряк», кедровый орех. Цены от 1100 рублей.

Пасха творожная «По-кухтерински» в этом году с необычной начинкой из вяленой черноплодной рябины. Она дополняется клюквой, заморскими цукатами и орехами. Цена 2900 рублей.

Вошел в праздничную коллекцию десерт «Рябушка» — нежный муссовый десерт в виде курочки-символа изобилия, главный акцент во вкусе делается на облепихе. В основе мусса — крупнолистная луговая ромашка, также в десерте белый шоколад и хрустящая вафля.

Можно отметить светлый день набором «Пасхальный» — это три пасхальных яйца в шоколадной подложке. Яйца — это традиционное пирожное «картошка» на какао и коньяке с центром из сливочной начинки, покрытое премиальным шоколадом и золотой поталью.

Попробовать как можно больше новых вкусов позволит набор «Пасха по-кухтерински» — это десерт Рябушка, пасхальное яйцо и пасха творожная по-кухтерински с черноплодкой. Цены от 650 рублей.

Также в честь светлого дня в ресторане напоминают про классической торт «Птичье молоко» — в его основе легендарное классическое ванильное суфле с бисквитной основой, он готовится на домашнем сливочном масле. Цена 3200.

Вошли в коллекцию и наборы пасхальных пряников с глазурью. Можно выбрать разные визуальные решения пасхальной тематики. Цены от 1250 рублей.

Прием заказов в ресторане «Кухтерин» заканчивается раньше других — последний день 9 апреля.

Рестобар Окно пл. Ново-Соборная, 2

Кондитерская Pumpkin ул. Советская, 110

Есть три варианта творожной пасхи: классическая с изюмом и домашними апельсиновыми цукатами, она в форме зайчика, шоколадно-апельсиновая с шоколадным творогом, шоколадными каплями и домашними апельсиновыми цукатами, в форме шоколадного купола, фисташковая с клюквой, натуральной фисташковой пастой и кешью, в форме цилиндра на печеньке. Цена 550 рублей.

Традиционные куличи двух видов. Один с изюмом, клюквой и домашними апельсиновыми цукатами, другой — с миндалём, клюквой и домашними апельсиновыми цукатами, это специальное предложение для тех, кто не любит изюм. Декор куличей возможен разный, на творческое усмотрение кондитера. Цена 1200 рублей.

Вошли в пасхальную коллекцию пирожное «Морковка». По текстуре оно похоже на «Картошку», в основе — пряный морковный бисквит со сливочным кремом, дроблёные грецкие орешки, сверху глазурь из белого шоколада. Цена 280 рублей.

Также в меню есть «Пасхальный мимиторт» в виде цыплёнка. При желании, можно выбрать другой декор, начинку тоже определяет покупатель — через конструктор начинок. Цена 2000 рублей.

Заказы в кондитерской просят оформлять заранее, не менее чем за 2 суток до даты.

Кондитерская ТОРТА

Куличи здесь трех видов, причем различаются и начинки, и тесто. Фисташковый вариант на сдобном тесте с жидким центром из фисташкового крема с добавлением белого шоколада. Стоимость — 1600 рублей.

Кулич классический пекут из бездрожжевого теста и сметаны, с добавлением изюма, цедры апельсина и лимона. Стоимость — 800 рублей.

Для тех, кто даже в праздники не забывает о здоровом образе жизни, есть кулич безглютеновый, он на миндальной и кукурузной муке с ароматной цедрой апельсина и лимона, изюма и кокосовым сахаром. Стоимость — 950 рублей.

Пасху предлагают классическую, с курагой и грецким орехом и новинку — творожную с малиновым пюре, в шоколадном корпусе. Цена от 850 рублей.

Тем, кому мало главных пасхальных блюд, можно заказать набор пирожных в форме яйца «Кокос-маракуйя» — они из кокосового мусса с жидкой начинкой из пюре маракуйи и манго, покрыты тонким слоем белого и молочного шоколада. Или эффектное (весом в полкило!)

Яйцо с пишманией и шоколадно-ореховым драже — оно полностью выполнено из шоколада. Цены от 1300 рублей.

Заказ на весь ассортимент пасхальной коллекции можно оформить сейчас на 9–12 апреля.

Кафе-кондитерская Клаус ул. Никитина, 43

Куличи в «Клаусе» представлены в трех размерах, стоят от 650 рублей. Для тех, кто не поклонник изюма и цукатов, предлагают новинку — шоколадный кулич «Люмен» с крем-чиз центром. Стоимость — 900 рублей.

Творожная пасха в кафе-кондитерской русская заварная, есть варианты с абрикосовой начинкой, с маком, а также новинка: «По рецепту Романовых с вишней». Размеры разные, начинаются с компактной порции на одного. Цены от 240 рублей.

Авторское «Пасхальное гнездо от Дитмара» в этом году с творогом, абрикосом и маком, стоит 950 рублей. Также в коллекции пасхальные кексики по 130 рублей.

Все пасхальные позиции меню можно заказать заранее.

Пекарня Машенькины пироги Иркутский тракт, 6

Куличей в ней два — «Пасечный» для стремящихся к легкой пище (морковный, на меду, без дрожжей) и «Купеческий», также бездрожжевой, но с апельсиновыми цукатами и щедро «приправленный» кусочками шоколада. Интересно, что декор «Пасечного» — не пасхальные мотивы, а матрешка. Цены от 870 рублей.

Пасхи тоже две. «Купеческая» — классическая, творожная с вяленой вишней, покрытая белым шоколадом, «Карамельная Изба» — с вареной сгущенкой и разными сортами шоколада. Стоят пасхи от 1390 рублей.

Интересно, что в пекарне можно заказать пасхальные куриные яйца. Набор из 10 штук называется «Светлый Праздник». Яйца будут белоснежными и с разными пасхальными рисунками. Стоят они 390 рублей.

Семейное кафе Гербарий пр. Ленина, 55

В новой коллекции — краффин, австрийский «родственник» кулича, гибрид круассана и маффина и панеттоне, итальянского десерта, который обычно выпекают из мягкого теста, насыщенного засахаренными фруктами.

Краффин предлагают попробовать с маком и лимоном. Панеттоне двух видов — с изюмом и ромом, либо шоколадный с вишней. Цены на такие «заморские» куличи от 700 рублей.

Пасхи и куличи в двух размерах. Пасха есть карамельная с кедровым орехом и шоколадным криспи и кремовая с курагой, вяленой вишней и грецким орехом. Кулич в этом году один — кексовый с грушей. Цены от 450 рублей.

Кофейня Буланже

Как и прежде, здесь пекут кулич «Царский» с цукатами стоимостью 700 рублей. В творожную пасху добавляют сливочное масло, вяленую клюкву, апельсиновые цукаты и цедру лимона. Она представлена в двух размерах, стоит от 300 рублей.

Еще «Буланже» предлагает такие праздничные угощения, как пасхальный кекс с помадкой на твороге с добавлением цукатов и изюма.

Набор из четырех капкейков «Пасхальный». Его главная особенность — тематическое оформление. Пирожное «Яйцо» в песочной корзиночке, где сливочный мусс дополняется желе манго-маракуйя и шоколадным велюром, пряник солодовый с пасхальным кроликом или другими картинками, посвященными Пасхе. Цены начинаются от 180 рублей.

Делать заказ нужно как минимум за сутки, а некоторые позиции можно заказать только за 48 часов.

