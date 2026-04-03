Томичей приглашают на пасхальный ужин и экскурсии в «Профессорской квартире»

3 апреля 2026

В канун Пасхи в томском музее «Профессорская квартира» пройдет серия тематических мероприятий. Томичей ждут лекции с угощением, настоящий ужин, экскурсия с прислугой и «Вечер старинного досуга». Празднование начнется в воскресенье, 5 апреля, сообщают организаторы.

Череду мероприятий откроет лекции история Дины Козловой. В Вербное воскресенье она расскажет от традициях празднования Пасхи в дореволюционном Томске, как проводили пасхальную неделю и что подавали к праздничному столу. Гостей также ждет угощение в стиле 1910-х годов.

В субботу, 11 апреля, в музее пройдет «Пасхальный ужин по-Профессорски», который подготовит команда ресторана «Славянский Базар». Прямо в музейной столовой можно будет попробовать блюда по старинным рецептам.

В воскресенье, 12 апреля, состоится в Профессорской квартире пройдет «Пасхальная экскурсия с Прислугой». Посетителям расскажут, на что жаловалась прислуга профессорской семьи и чего ждала с особенным нетерпением в канун Пасхи. Организаторы обещают, что расскажет об этом не современный экскурсовод, а герои 1910-х годов.

В будние дни музей приглашает семейные и дружеские компании устроить «Вечер старинного досуга».

Узнать подробности о мероприятиях, а также записаться на них можно в группе «ВКонтакте».

