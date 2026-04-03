Луговой клещ расширяет свое присутствие в Западной Сибири — томские ученые

Появившийся около в Томской области около 10 лет назад луговой клещ активно расширяет территорию присутствия. Ученые ожидают, что в начале апреля его активность будет значительно возрастать, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Традиционные места обитания лугового клеща — степные и лесостепные зоны Сибири и Европы, но в последнее время мы все чаще встречаем клеща на территориях, где он ранее не фиксировался, — рассказывает доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Юлия Максимова. — Так, в пригороде Томска луговой клещ (Dermacentor reticulatus) регистрируется на полях и в районе лыжного подъемника. Наиболее высокая численность наблюдается в месте, где любят гулять томичи, — в Лагерном саду. Здесь на склонах сформировался устойчивый очаг лугового клеща.

В прошлом сезоне этот клещ впервые был отмечен на открытых участках левобережья Томи напротив Томска, он продолжает активно осваивать окрестности стадиона «Политехник», поднимаясь по склонам, а также продвигается по правому берегу Томи в сторону города и уже отмечался в районе Университетского озера. Отдельные очаги фиксировались в районе Кузовлевского тракта.

Похожая ситуация складывается в Красноярском крае. Расширению ареала способствуют благоприятные климатические условия, в том числе большой снежный покров, которые помогает этому виду членистоногих животных хорошо переносить сибирские зимы. Также ранее произошла вспышка численности лугового клеща, и его популяции в разных регионах смогли нарастить свою численность.

Традиционно первые случаи присасывания клеща фиксируются в Томской области в начале апреля. В 2026 году контакт произошел даже раньше — в последних числах марта жительница Молчанова сняла с себя клеща. При исследовании вид был определен как луговой.

Ученые Биологического института ТГУ отмечают особенность этого вида: в отличие от аборигенных для Сибири таежного клеща и клеща Павловского, он имеет два периода активности. Первый приходится на апрель–июнь, второй начинается в августе и может продлиться до конца октября, в зависимости от погоды. Поэтому и осенью сибирякам следует сохранять бдительность при выезде на природу.

