«Томское пиво» в 2025г увеличило чистую прибыль на 13%, выручку — на 2%

5 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

ОАО «Томское пиво» в 2025 году получило 2,9 млрд рублей чистой прибыли, что на 12,9% больше, чем в 2024 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные из отчетности компании по РСБУ.

По итогам 2024 года, как сообщалось, компания нарастила чистую прибыль на треть, выручку — на 19,6%.

Выручка «Томского пива» в 2025 году выросла на 2%, до 9,5 млрд рублей. В структуре выручки доходы от продажи пива составили 7,96 млрд рублей (рост на 1,7%), кваса — 640,5 млн рублей (снижение на 12,5%), напитков — 190,2 млн рублей (снижение на 3%). Прочая выручка выросла на 26,1%, до 726,2 млн рублей.

Прочие доходы пивзавода в прошлом году сократились в 26,4 раза, до 18,2 млн рублей, прочие расходы — выросли в 1,9 раза, до 481,1 млн рублей.

Кредиторская задолженность ОАО выросла с 1 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 1,3 млрд рублей на 31 декабря 2025 года, дебиторская — с 3,2 млрд до 3,9 млрд рублей.

Томский пивоваренный завод (с 1995 года — ОАО «Томское пиво») выпускает пиво и безалкогольную продукцию. По данным компании, основная доля акций предприятия принадлежит семье бывшего мэра Томска Ивана Кляйна, в том числе ему самому (является конечным бенефициаром).

