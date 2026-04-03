Выставка квилтов из Петербурга открылась в Доме искусств Томска

3 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На прошлой неделе в томском Доме искусств открылась выставка квилтов петербургских мастеров Елены Фоломьевой и Елены Мельницкой. Экспозиция включает три тематических проекта и предлагает зрителям художественную интерпретацию исторических сюжетов и воспоминаний детства.

Так, серия «Ракурсы» проводит экскурсию по доходному дому старого Петербурга с его парадными лестницами, витражами и анфиладами дворов. Проект «Сны Шаманов» обращается к образам древних цивилизаций и духов, а работы из цикла «Раскопки» демонстрируют красоту утраченных технологий и предметов старины.

Посетить экспозицию можно до 1 июня, стоимость входа составляет 150 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

