Выставка квилтов из Петербурга открылась в Доме искусств Томска

Выставка квилтов из Петербурга открылась в Доме искусств Томска

На прошлой неделе в томском Доме искусств открылась выставка квилтов петербургских мастеров Елены Фоломьевой и Елены Мельницкой. Экспозиция включает три тематических проекта и предлагает зрителям художественную интерпретацию исторических сюжетов и воспоминаний детства.

Так, серия «Ракурсы» проводит экскурсию по доходному дому старого Петербурга с его парадными лестницами, витражами и анфиладами дворов. Проект «Сны Шаманов» обращается к образам древних цивилизаций и духов, а работы из цикла «Раскопки» демонстрируют красоту утраченных технологий и предметов старины.

Посетить экспозицию можно до 1 июня, стоимость входа составляет 150 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Томские новости

Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

27 марта 2026
Томские новости

Экскурсии по Васюганским болотам: как планируют развивать туризм в крупнейшей экосистеме мира

20 марта 2026
Томские новости

Всё свое ношу с собой: томичи переезжают вместе с услугами «Ростелекома»

10 марта 2026
Томские новости

Гик-ярмарка Con.Версия пройдёт в Томске 5 апреля: программа и билеты

31 марта 2026
Томские новости

Томичей приглашают на экскурсию по следам профессора Вейнберга

25 марта 2026
Краеведение

Усадьба на Белозерской: как связаны старинный деревянный дом и здание из кирпича на улице Пушкина

12 марта 2026
Томские новости

Строительство первого в Томске аквапарка тормозит нехватка средств и газа для подключения — власти

11 марта 2026
Томские новости

На все 100: досрочный этап ЕГЭ-2026 будут контролировать свыше трех тысяч видеокамер «Ростелекома»

19 марта 2026
Томские новости

В Томске пройдет выставка-раздача котят с мастер-классами и гаражной распродажей

13 марта 2026