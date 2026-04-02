«Ростелеком» воплотил в реальность цифровую мечту сельской семьи

2 апреля 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjdEcD7x.

Семья Христенко из деревни Большое Протопопово Томской области трансформировала свой частный дом в современное «умное» жилище с автоматизированными системами управления. Цифровая мечта сбылась благодаря развитию волоконно-оптической инфраструктуры «Ростелекома».

Два года назад, когда провайдер провел оптоволокно в населенный пункт, Татьяна и Вячеслав Христенко были среди первых жителей, кто оценил преимущества скоростного интернета и начал внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

На базе широкополосного доступа в Сеть семья сначала подключила себе интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink, потом видеонаблюдение для удаленного контроля за приусадебным участком. Позже Христенко оснастили свое жилище целым арсеналом «умных» устройств: интеллектуальными розетками и выключателями, автоматизированной системой теплого пола, умным чайником и роботом-пылесосом. Все приборы управляются при помощи смартфона или голосового помощника.

— Качественный проводной интернет — не просто развлечение, это инструмент, который позволил нам жить по-новому. Муж долгие годы мечтал о функциональном доме с «умными» устройствами, но считал это недостижимым в нашем поселке. Благодаря «Ростелекому» его желание сбылось, и мы повысили комфорт и безопасность семьи, — рассказала жительница деревни Большое Протопопово Татьяна Христенко.

Своим цифровым опытом Татьяна и Вячеслав поделились в преддверии Дня рождения Рунета, который ежегодно отмечается 7 апреля. В этот день в 1994 году для России был зарегистрирован домен верхнего уровня —.Ru. Праздник посвящен развитию интернета в стране и его роли в цифровизации общества.

— История семьи Христенко — яркий пример того, как качественная цифровая инфраструктура преобразует жизнь в регионах. Каждый житель России, независимо от того, где он живет, должен иметь доступ к возможностям, которые открывает высокоскоростной интернет. Мы продолжаем расширять сеть волоконно-оптических линий, чтобы цифровые технологии становились доступнее для жителей сёл, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

«Ростелеком» развивает свою цифровую инфраструктуру в Томской области как за счет собственных инвестиций, так и по федеральному проекту УЦН 2.0, в рамках которого в населённых пунктах с населением от 100 до 500 человек строятся базовые станции мобильной связи по технологии LTE (4G).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».