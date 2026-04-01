В томском ТЮЗе пройдёт читка пьесы «Стойко падают киты» режиссёра Александра Огарёва

1 апреля 2026 // Фото: vk.ru/tomtuz

В воскресенье, 5 апреля, в томском Театре юного зрителя пройдет читка пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты», описывающей страх называть вещи своими именами. Поставит её заслуженный артист РФ Александр Огарев.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта ТЮЗа «Читки современной драматургии», который знакомит томичей с яркими, интересными пьесами последних лет.

«Стойко падают киты» заняла первое место на конкурсе «Исходное событие», попала в шорт «Первой читки» и конкурса «Ремарка». По словам режиссера, пьеса давно доказала свою актуальность и художественность. Её неоднократно исполняли в читках, но так и реализовали в качестве полноценной постановки.

— Её боятся ставить, как полноценный спектакль, хотя в ней, на мой взгляд, нет критики существующего миропорядка, а есть лишь описание страха, завладевшего человеком, всеми нами. Страхом называть вещи своими именами, — отмечает Александр Огарев. — В этом смысле эта пьеса — настоящая трагедия. Истина становится чем-то, чего стесняются, боятся назвать вслух. Автор, сочинив пьесу об Истине, которую стесняются, предают, не замечают, получил в итоге пьесу, которую стесняются и не замечают. Так странно закольцевалась авторская идея и реальность жизни.

Читка пройдет в воскресенье, 5 апреля. После ее завершения состоится обсуждение со зрителями. Стоимость билетов: 600 рублей.

Начало в 18.00.

18+

