В Томске будут быстрее демонтировать асфальт

1 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

«Томск САХ» ищет поставщика новой фрезы для срезки асфальта. Начальная цена аукциона составит порядка миллиона рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, это уже вторая фреза на предприятии, но она будет уже, что позволит проводить демонтаж асфальта гораздо быстрее.

— А значит, за сезон мы сможем отремонтировать больше дорог. Оснащение собственного муниципального предприятия современным дорожным оборудованием — верный путь, который позволит улучшить содержание городских дорог, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

