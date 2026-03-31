Гик-ярмарка Con.Версия пройдёт в Томске 5 апреля: программа и билеты

Афиша Томска, Город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить косплей аниме фанаты мультфильмы гик-культура Гик-ярмарка Con.Версия пройдёт в Томске 5 апреля: программа и билеты

В воскресенье, 5 апреля, в томском Дворце зрелищ и спорта пройдет очередная гик-ярмарка «Con.Версия». Участников ждут аниме, комиксы, фигурки, арты, игры, k-pop, танцы и косплей.

Как уточняют организаторы в группе «ВКонтакте», ярмарка стартует в 12.00. На «Аллее Авторов» будут продаваться открытки, иллюстрации и мерч, созданные томскими художниками специально для мероприятия.

Параллельно на сцене пройдет косплей-дефиле в нескольких номинациях. Томичи увидят интерпретации персонажей из аниме «Евангелион», «Атака Титанов», «Монолог фармацевта», мультсериала «Аркейн», «Сильмарилиона» Джона Толкина, а также славянской мифологии и других произведений.

Вместе с дефиле пройдут сольные и командные cover dance-конкурсы под k-pop-хиты.

Традиционно особое место на ярмарке отводится настольной игротеке. Впервые томичей ждет клуб настольных ролевых игр «Чай да Кости».

— Весь день за их столиком будут работать два опытных мастера, которые проведут бесплатные ваншоты (это одноразовое, самостоятельное приключение, рассчитанное на одну игровую сессию — прим. ред.) по D&D — с разными сюжетами, для новичков и опытных искателей приключений, — уточняют организаторы.

Ярмарка пройдет 5 апреля во Дворце зрелищ и спорта на Красноармейской, 126. Стоимость билетов — 200 рублей.

Тэги/темы:
Томские новости

Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

2 марта 2026
Томские новости

В Томске отремонтировали девять светофоров

31 марта 2026
Томские новости

Александр Феденев покинул пост начальника департамента финансов после 24 лет работы

30 марта 2026
Томские новости

Экскурсии по Васюганским болотам: как планируют развивать туризм в крупнейшей экосистеме мира

20 марта 2026
Томские новости

Канал незаконной миграции выявили в Томской области

2 марта 2026
Томские новости

Томские ученые нашли способ вдвое увеличить выход молочной кислоты из глицерина

24 марта 2026
Томские новости

Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая

30 марта 2026
Томские новости

Томская область в поисках идентичности: как прошла стратегическая сессия краеведческого музея

10 марта 2026
Томские новости

Томичи смогут помолиться перед мощами святителя Макария

24 марта 2026