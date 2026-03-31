Гик-ярмарка Con.Версия пройдёт в Томске 5 апреля: программа и билеты

31 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В воскресенье, 5 апреля, в томском Дворце зрелищ и спорта пройдет очередная гик-ярмарка «Con.Версия». Участников ждут аниме, комиксы, фигурки, арты, игры, k-pop, танцы и косплей.

Как уточняют организаторы в группе «ВКонтакте», ярмарка стартует в 12.00. На «Аллее Авторов» будут продаваться открытки, иллюстрации и мерч, созданные томскими художниками специально для мероприятия.

Параллельно на сцене пройдет косплей-дефиле в нескольких номинациях. Томичи увидят интерпретации персонажей из аниме «Евангелион», «Атака Титанов», «Монолог фармацевта», мультсериала «Аркейн», «Сильмарилиона» Джона Толкина, а также славянской мифологии и других произведений.

Вместе с дефиле пройдут сольные и командные cover dance-конкурсы под k-pop-хиты.

Традиционно особое место на ярмарке отводится настольной игротеке. Впервые томичей ждет клуб настольных ролевых игр «Чай да Кости».

— Весь день за их столиком будут работать два опытных мастера, которые проведут бесплатные ваншоты (это одноразовое, самостоятельное приключение, рассчитанное на одну игровую сессию — прим. ред.) по D&D — с разными сюжетами, для новичков и опытных искателей приключений, — уточняют организаторы.

Ярмарка пройдет 5 апреля во Дворце зрелищ и спорта на Красноармейской, 126. Стоимость билетов — 200 рублей.

