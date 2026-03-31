В Томске отремонтировали девять светофоров

31 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

За прошедшую неделю в Томске восстановили работу девяти светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об устройствах, установленных на ул. Сибирской, 25, ул. Осенней, ул. Вокзальной, 32, ул. Новосибирской, 24, ул. Мичурина, 55, на пересечениях Богашевского тракта — мкр-н Аникино, ул. Бела Куна — ул. Мичурина, пр. Ленина — пер. Островского, пр. Ленина —пер. Сакко.

Среди причин поломок называют механические, когда люди специально портят объекты, ломают кнопки или повреждают светофоры в ДТП. К неисправностям также приводят обрывы проводов — как воздушных путей, так и подземных кабелей, которые страдают во время раскопок.

