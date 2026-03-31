Томск возобновил шефство над одноименной подлодкой Тихоокеанского флота

31 марта 2026

Экипаж атомной подводной лодки «Томск», базирующейся на Камчатке, и руководство города Томска подписали соглашение о шефстве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ)

«Церемония прошла в главной базе Подводных сил ТОФ на Камчатке Документ подписали командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Иван Губин и мэр Томска Дмитрий Махиня», — говорится в сообщении.

Соглашение закрепляет партнерство и сотрудничество в воспитании молодежи, а также поддержку экипажа корабля и ветеранов ВМФ в Томске.

В ТОФ отмечают, что шефские связи между Томской областью и подводным крейсером возникли в 1993 году. Тогда подлодка и получила имя «Томск». Сейчас стороны восстановили утерянное сотрудничество. Сама атомная подводная лодка «Томск» несет службу в составе ТОФ с 1998 года.

