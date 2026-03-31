Томск возобновил шефство над одноименной подлодкой Тихоокеанского флота

Город, Томские новости, интересные новости Томска флот подлодка внешние связи Томской области Томск возобновил шефство над одноименной подлодкой Тихоокеанского флота

Экипаж атомной подводной лодки «Томск», базирующейся на Камчатке, и руководство города Томска подписали соглашение о шефстве, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ)

«Церемония прошла в главной базе Подводных сил ТОФ на Камчатке Документ подписали командир соединения атомных подводных лодок капитан 1 ранга Иван Губин и мэр Томска Дмитрий Махиня», — говорится в сообщении.

Соглашение закрепляет партнерство и сотрудничество в воспитании молодежи, а также поддержку экипажа корабля и ветеранов ВМФ в Томске.

В ТОФ отмечают, что шефские связи между Томской областью и подводным крейсером возникли в 1993 году. Тогда подлодка и получила имя «Томск». Сейчас стороны восстановили утерянное сотрудничество. Сама атомная подводная лодка «Томск» несет службу в составе ТОФ с 1998 года.

