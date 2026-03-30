18+
18+
РЕКЛАМА

Александр Феденев покинул пост начальника департамента финансов после 24 лет работы

Александр Феденев покинул пост начальника департамента финансов после 24 лет работы

Заместитель губернатора — начальник департамента финансов Александр Феденев покинул свой пост по собственному желанию в связи с выходом на заслуженный отдых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Департамент временно возглавляет Юлия Фролова, ранее занимавшая должность первого заместителя начальника депфина.

Александр Феденев родился в 1953 году в Свердловской области. После получения высшего образования переехал в Бакчарский район Томской области, где прошел путь от начальника планового отдела Бакчарского ПМК-9 объединения «Союзтомскмелиорация» до главы администрации Бакчарского района.

С 1997 по 2002 годы работал в банковских структурах. С 2002 года — начальник департамента финансов Томской области (с 2007-го: заместитель губернатора — начальник департамента финансов).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

