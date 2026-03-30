В Томске откроется выставка о языке деревянного зодчества с кокошниками и мастер-классами

В Музее истории Томска началась подготовка новой экспозиции, посвященной деревянной архитектуре города. Она будет включать три зоны с арт-инсталляциями, мастер-классами и открытками.

Как уточняют организаторы, выставочный проект «...вдохновленные Томском...» поможет всем желающим разобраться с помощью арт-форматов в языке деревянного зодчества. Особое внимание будет уделено Изумрудному дому и его создателю Станиславу Хомичу.

— Для большинства современных томичей деревянное зодчество, неотъемлемой частью которого является Изумрудный дом, — это язык архитектуры, не совсем понятный, сложный и, как следствие, не до конца оцененный, — отмечают организаторы. — Задача выставки — разобраться в языке деревянного зодчества Томска на примере Изумрудного дома.

Зона арт-инсталляции будет включать четыре наличника с установленными в них манекенами в народных костюмах. Их головы будут венчать авторские кокошники, орнамент которых воспроизводит декоративное убранство знаменитых памятников томского деревянного зодчества: Изумрудного дома, Дома охотника, Дома с жар-птицами и Дома с шатром.

Также одной из главных линий в композиции выставки станет серия работ «Томские скрижали» фотохудожника Анастасии Медовник. Ключевой образ фотографий — деревянные наличники, сохранившиеся на месте когда-то стоящих домов.

Центральным элементом арт-инсталляции станет дерево из красных нитей, как продолжение идеи, отраженной в фотопроекте художника. Оно символизирует живую связь человека с архитектурной средой, которую он создаёт и за которую несёт ответственность. К ветвям прикреплены миниатюрные окошки с фотографиями утраченных зданий томского деревянного зодчества. Посетители смогут «прикоснуться» к их историям: на обороте каждого изображения размещён QR-код, ведущий к материалам о судьбе конкретного здания.

— Эта локация станет отправной точкой для рассказа об «Изумрудном доме» — уникальном явлении томского деревянного зодчества. Экспозиция раскроет, почему именно он стал прообразом Изумрудного города из сказки А. М. Волкова, и позволит увидеть дом как снаружи, так и внутри, — уточняют организаторы.

В зоне «Большая стройка» будут проходить мастер-классы, отражающие этапы замысла и строительства Хомичем Изумрудного дома. Участники будут разбираться, чем руководствовался автор, выбирая материал для дома, в чем особенность окон, дверей, эркеров, лестниц и планировки комнат.

В зоне «Делюсь вдохновением» будут представлены открытки с образами томского деревянного зодчества.

Торжественное открытие выставки состоится в Международный день памятников и исторических мест, 18 апреля, на ул. Белинского, 19 (второй этаж).

Начало в 15.00.

