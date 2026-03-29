Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Томске
29 марта 2026 / Томский Обзор
Сегодня, 29 марта, в Томске столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Витц», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 17.50 на пр. Ленина, 135. По предварительным данным, 75-летний водитель «Рено» не уступил дорогу «Тойоте», из-за чего произошло столкновение.
В результате ДТП 46-летняя женщина-водитель второй иномарки доставлена в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.
