Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

29 марта 2026 / Томский Обзор

Сегодня, 29 марта, в Томске столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Витц», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.50 на пр. Ленина, 135. По предварительным данным, 75-летний водитель «Рено» не уступил дорогу «Тойоте», из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП 46-летняя женщина-водитель второй иномарки доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».