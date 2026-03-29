Женщина пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

Сегодня, 29 марта, в Томске столкнулись «Рено Логан» и «Тойота Витц», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.50 на пр. Ленина, 135. По предварительным данным, 75-летний водитель «Рено» не уступил дорогу «Тойоте», из-за чего произошло столкновение.

В результате ДТП 46-летняя женщина-водитель второй иномарки доставлена в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-99.

Часть жителей Иркутского тракта в Томске останутся без воды в понедельник

15 марта 2026
Томские новости

Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

28 марта 2026
Томские новости

В Томске ищут подрядчика на ремонт ряда городских улиц

12 марта 2026
Томские новости

Томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

14 марта 2026
Томские новости

В томском Ботсаду зацвели азалии

6 марта 2026
Город

«Кислород»: как граффити-фестиваль стал сердцем томского хип-хопа

6 марта 2026
Томские новости

Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

2 марта 2026
Томские новости

В Томской области должник «прокатил» судебных приставов на капоте арестовываемой иномарки

24 марта 2026
Томские новости

Главу томского муниципального предприятия обвиняют в незаконной добыче песка

12 марта 2026