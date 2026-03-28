Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

S7 Airlines увеличивает число рейсов на сибирских направлениях. С конца марта с конца марта пассажирам станут доступны дополнительные рейсы из Москвы в Томск и Кемерово, а также из Новосибирска в Красноярск и Омск.

Как уточняют в пресс-службе авиакомпании, с 28 марта полеты по маршруту Москва — Томск будут выполняться ежедневно (а не пять раз в неделю, как было до изменений). Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Также с 31 марта рейсы в Кемерово увеличиваются до пяти раз в неделю. Перелет займет 4 часа 15 минут. С 30 марта до пяти в день увеличится количество рейсов по маршруту Новосибирск-Красноярск. Кроме того, с 7 апреля частота рейсов в Омск возрастает до 17 в неделю. Перелет продлится 1 час 25 минут.

