В Томске «Ростелеком» поддержал региональные соревнования по лыжным гонкам

27 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский «Ростелеком» выступил партнером XX Открытых региональных соревнований по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки Натальи Барановой. Соревнования, прошедшие 25–26 марта на спортивной базе «Янтарь» в Северске, собрали юниоров из четырех регионов Сибири.

Участниками гонок стали 260 молодых лыжников в возрасте от 12 до 15 лет из Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Спортсмены состязались в дисциплинах классического и свободного стилей, демонстрируя результаты своего мастерства в честной борьбе на трассе.

Призеры были награждены медалями, дипломами и подарками от организаторов. «Ростелеком» вручил победителям сертификаты на бесплатный доступ к образовательной платформе «Лицей» — цифровому сервису для школьников, предлагающему курсы и интерактивные тренажеры по школьной программе, а также материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

— Мы убеждены в том, что занятия спортом и получение качественного образования должны идти параллельно друг другу. Предоставляя доступ к платформе «Ростелеком. Лицей», компания помогает молодым спортсменам не отставать в учёбе и совмещать тренировки со школьной программой, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

