В Томске запускают телефонные линии по уборке снега

Город, Городское благоустройство, Томские новости, интересные новости Томска куда жаловаться снег деревню смоет В Томске запускают телефонные линии по уборке снега

Завтра, 27 марта, в Томске заработают специальные горячие линии, где томичи смогут оставить информацию о необходимости уборки снега на муниципальных территориях. Соответствующее поручение дал мэр Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, заявки будут отрабатывать с высоким приоритетом.

— Прежде всего проезды к садам, школам и больницам, дальше очередность будет выстраиваться в зависимости от проходимости и трафика автомобилей. Обращаю внимание на состояние дворов. Если у вас снежная каша начинается от подъезда, то позвоните в свою управляющую компанию. К уборке города должны быть подключены все организации, - цитирует пресс-служба Дмитрия Махиню.

Информацию можно передать в рабочее время по следующим номерам:

