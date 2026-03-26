В Томске запускают телефонные линии по уборке снега

26 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Завтра, 27 марта, в Томске заработают специальные горячие линии, где томичи смогут оставить информацию о необходимости уборки снега на муниципальных территориях. Соответствующее поручение дал мэр Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, заявки будут отрабатывать с высоким приоритетом.

— Прежде всего проезды к садам, школам и больницам, дальше очередность будет выстраиваться в зависимости от проходимости и трафика автомобилей. Обращаю внимание на состояние дворов. Если у вас снежная каша начинается от подъезда, то позвоните в свою управляющую компанию. К уборке города должны быть подключены все организации, - цитирует пресс-служба Дмитрия Махиню.

Информацию можно передать в рабочее время по следующим номерам:

Оперативно-дежурная служба: 005

Советский район: 54-46-75, 54-45-25, 54-21-65

Кировский район: 56-40-96

Октябрьский район: 65-94-93, 90-26-42

Ленинский район: 51-71-13, 51-71-39

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».