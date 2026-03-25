Томичей приглашают на экскурсию по следам профессора Вейнберга

25 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томском политехе пройдет серия бесплатных экскурсий по музеям и кампусу вуза. Принять в них участие смогут все желающие томичи и гости города, сообщает пресс-служба ТПУ.

На следующей недели, 30 и 31 марта, пройдет обзорная экскурсия по палеонтологическому музею в Горном корпусе ТПУ (ул. Советская, 73). Гости познакомятся с коллекцией редких и уникальных образцов древних животных со всего мира.

Минералогический музей Горного корпуса приглашает томичей 31 марта и 1 апреля. Здесь пройдет обзорная экскурсия, где можно увидеть коллекцию минералов, которая собиралась геологами вуза более 100 лет.

В субботу, 4 апреля, пройдет обзорная экскурсия «Опытный Физический» по третьему корпусу ТПУ (пр. Ленина, 43). Участники узнают об истории строительства и жилом флигеле при физическом корпусе, о создании первого НИИ, появлении телевидения и сборке первого сибирского самолета.

Через неделю, 11 апреля, состоится обзорная экскурсия по Горному корпусу вуза (ул. Советская, 73). Гости познакомятся с историей здания, особенностями архитектуры, историей становления первой геологической школы за Уралом.

Прогуляться по главному корпусу можно будет 18 апреля. Здесь пройдет экскурсия «Тайны Главного корпуса». Участники узнают об истории строительства корпуса и первых аудиториях, архитектурных деталях и символах вуза, первых профессорах и выпускниках.

На следующий день, 19 апреля, будет организована обзорная экскурсия по Химическому корпусу Томского политеха (пр. Ленина, 43а). Гости познакомятся с уникальными элементами интерьера одного из старейших корпусов университета и познакомятся с историей его возведения.

25 апреля в 14:00 пройдет пешеходная экскурсия «Дорогой жизни профессора Бориса Вейнберга», посвященная 155-летию со дня рождения выдающегося ученого, организатора сибирского аэротехнического кружка, создателя прототипа вакуумного транспорта, инициатора первого Научно-исследовательского института в Сибири. Место встречи: 3-й корпус ТПУ, пр. Ленина, 43.

Для участия нужно зарегистрироваться.

