Томские ученые нашли способ вдвое увеличить выход молочной кислоты из глицерина

Химики Томского государственного университета создали улучшенную версию катализатора для получения молочной кислоты из глицерина. Его можно использовать не менее пяти раз без потери активности, а драгоценные металлы практически не вымываются в процессе реакции.

Как уточняют в пресс-службе вуза, ученые целенаправленно работали над целенаправленным улучшением компонентов катализатора. Они оптимизировали его состав, отвечающий за первую стадию — окисление глицерина, и «настроили» пористый носитель, с участием которого реализуются остальные стадии каскадного превращения промежуточных продуктов в молочную кислоту.

— Создание катализаторов — это одна из самых интересных и востребованных областей современной химии. Подходы к проектированию каталитических композиций могут быть очень разнообразными. Мы применили «сборку» из двух разных по природе компонентов — биметаллических наночастиц и металлорганического каркаса с равномерно распределенными кислотными центрами, присутствие которых равнозначно необходимо в составе катализатора. Более того, нам удалось согласовать скорости отдельных стадий сложного каталитического процесса для достижения результата, — рассказала доктор химических наук, профессор, заведующая кафедрой физической и коллоидной химии ХФ ТГУ Ольга Водянкина.

Новый гибридный катализатор обеспечил конверсию глицерина в 55% и селективность по молочной кислоте выросла до 75%. Это означает, что выход целевого продукта вырос более чем в два раза по сравнению с палладиевым предшественником.

Работа имеет не только прикладную, но и фундаментальную ценность. Понимание связи «структура — свойство» в каталитической химии позволяет приблизиться к созданию природоподобных катализаторов, действующих по принципу ферментов в живых организмах.

Ранее химики ТГУ первыми в мире доказали саму возможность проведения этой сложной каскадной реакции без добавления щелочи, используя катализатор на основе палладия, висмута и пористого металлорганического каркаса. Та гибридная система стала первым прототипом, подтвердившим выбранное направление поиска каталитической системы. Однако эффективность процесса оставалась относительно невысокой: из общего объема глицерина в реакцию вступало лишь 19%, а в молочную кислоту из этого глицерина превращалось 58% — остальная доля конвертировалась в побочные продукты.

Томичи принципиально не пропускают водителей, которые объезжают пробки и вклиниваются в поток

23 марта 2026
Томские новости

Главгосэкспертиза одобрила строительство модели парогенератора реактора БР-1200 в Томской области

27 февраля 2026
Томские новости

Совет по сохранению объектов культурного наследия появился в администрации Томской области

26 февраля 2026
Томские новости

Щи и ананасы. В Томске прошел первый гастроспектакль «Кушать подано!»

10 марта 2026
Томские новости

Жители домов на девяти улицах Советского района Томска останутся без воды из-за аварии

13 марта 2026
Томские новости

Инвестор томского «дома за рубль» на Советской приступит к работам в апреле

3 марта 2026
Томские новости

Цифровой иммунитет: «Ростелеком» назвал победителей конкурса по кибербезопасности

4 марта 2026
Томские новости

Томичей приглашают на «Кошачий концерт» в «Профессорской квартире»

20 марта 2026
Томские новости

В Томске ремонтируют дорогу на пр. Ленина

5 марта 2026