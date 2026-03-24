В Томской области должник «прокатил» судебных приставов на капоте арестовываемой иномарки

24 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебные приставы рискуя жизнью во время ареста имущества добились оплаты кредита, сообщает пресс-службе регионального УФСС.

Молодой человек задолжал банку 730 тыс. рублей. В связи с этим приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД в отношении четырех принадлежащих ему дорогостоящих иномарок. После этого на имущество необходимо было наложить арест.

Однако, когда должник увидел приставов во дворе, он выбежал из подъезда, сел в свой Hyundai Solaris и завел его. Приставы попытались помешать должнику, упершись руками в капот, но это не помогло. Молодой человек сбил с ног служителей закона.

— Оказавшись на капоте, приставы требовали остановить машину, но автомобиль только набирал скорость. Через несколько десятков метров приставы упали на обочину, а транспорт скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Приставы направили рапорты в органы внутренних дел по факту «посягательств на жизнь лица, осуществляющего правосудие» (ст. 295 УК РФ).

Через несколько дней приставы обнаружили второй Hyundai Solaris должника в одном из городских автосервисов и незамедлительно приступили к аресту, вызвав эвакуатор. Как только техника подъехала к иномарке, к сотрудникам Управления вышел отец должника. Уточнив сумму долга, он сразу же направился в банк и выплатил его. Однако из-за происшествия во время первого визита приставов, владельцу авто предстоит встретиться с сотрудниками полиции, и в случае возбуждения уголовного дела стать участником следственных действий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».