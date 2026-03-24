Томичам расскажут о смеховой культуре древней Руси

24 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 1 апреля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Зазеркалье смеха». Ее проведет экскурсовод Виктория Корепанова, которая расскажет о смеховой культуры древней Руси.

Как уточняют организаторы, гостей ждут рассказы об архаических истоках смеха из обрядов. Томичи узнают об истории главного русского трикстера — Петуршки, и о том, кто такие скоморохи и почему их преследовала власть и церковь.

Лекция пройдет 1 апреля в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 500 рублей.

Начало в 18.30.

18+

