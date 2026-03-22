18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам стали чаще звонить лже-сотрудников администрации

Томским пенсионерам чаще начали звонить неизвестные с предложениями об оформлении пособий, льгот или получения наград. Они представляются сотрудниками администрации или управления социального политики.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, специалисты администрации не запрашивают по телефону личную информацию, не оформляют выплаты, льготы или награды в таком формате.

— Если кто-то требует паспортные данные по телефону — это мошенники, — говорится в сообщении

В случае возникновения сомнений необходимо обратиться в управление социальной политики Томска по телефону 90-94-16 и узнать всю необходимую информацию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

