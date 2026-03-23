Томичи принципиально не пропускают водителей, которые объезжают пробки и вклиниваются в поток

23 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Жители Томской области чаще других не пускают в поток «любителей объехать пробку». Такие данные приводит «Дром» по итогам проведенного в начале ноября 2025 года опроса, в котором приняли участие более 12 тыс. человек.

Дром спросил автолюбителей Томской области, запустят ли они водителей, которые объехали пробку и хотят вклиниться обратно в поток? Большинство (63%) водителей ответили «не пускаю, принципиально». 32% опрошенных сказали, что запускают: из них 27% не любят таких водителей, а 5% жалеют их. Кроме того, 5% признались, что сами бывает объезжают пробки и вклиниваются в ряд.

Уточняется также, что Томская область находится в лидерах среди регионов, где чаще других принципиально не запускают в поток «любителей объехать пробку». Далее следуют Ленинградская и Оренбургские области — по 60%. Запускают в свой ряд чаще на дорогах Хакасии (54%), Сахалина (51%) и Ростовской области (50%).

Признались, что сами объезжают пробки, а потом хотят вклиниться обратно, в основном автовладельцы Московской (12%), Воронежской и Тюменской областей — по 9%.

В комментариях участники отмечают случаи, когда они были готовы запустить машину в поток. Шансы проехать повышаются у вежливых водителей с включенными поворотниками.

— Тем более можно случайно не успеть перестроиться, что часто в городах с поворотами под стрелку с крайней полосы, — отмечал один из участников. С ним согласились более 500 посетителей «Дрома». Еще отмечали, что готовы запустить водителей «отъезжающих от магазина».

Отдельно автолюбители выделили водителей, которые «пытаются проскочить по встречке на реверсивку после загоревшегося красного» или «объезжают пробку через заправку». Также отмечали «обочечников», которые не только едут по обочине в обход пробки, но и «обдают всех камнями и пылью».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».