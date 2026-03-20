Томичей приглашают на «Кошачий концерт» в «Профессорской квартире»

Томичей приглашают на «Кошачий концерт» в «Профессорской квартире»

В среду, 1 апреля, в томском музее «Профессорская квартира» пройдет «Кошачий концерт». Гостей ждут рассказы о кошках на «языке музыки» с литературными вставками и премьерой песни.

Как уточняют организаторы, на концерте прозвучат произведения зарубежных и отечественных классиков: Дж. Россини, Ц. Кюи, Д. Шостаковича, Э.Л. Уэббера, Г. Манчини, Л. Десятникова, А. Рыбникова и других. Их исполнят Мария Блажевич (фортепиано), Юлия Шинкевич (сопрано) и Ирина Макарова (меццо-сопрано).

— Музыка эта тоже будет разной: и классической, и эстрадной, и немного детской, — всё как и подобает интеллигентному первоапрельскому вечеру в уютной профессорской гостиной, — отмечают организаторы.

А еще специально для вечера композитор Екатерина Приходовская написала песню на стихи Бориса Заходера.

Концерт пройдет в среду, 1 апреля, в музее «Профессорская квартира» на ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов 1 500 рублей.

Начало в 19.00.

12+

