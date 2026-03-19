Подросток попал под колеса троллейбуса в Томске

19 марта 2026 / Томский Обзор

Сегодня, 19 марта, в Томске под колеса троллейбуса попал 12-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.35 на пр. Комсомольском, 58/1 на остановочной площадке. В результате ДТП подросток с травмами доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону 8 (3822) 794-699.

