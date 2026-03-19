В Томске до конца года перекроют движение по Континентальной

19 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В в полночь воскресенья, 22 марта, в Томске закроют движение транспорта на участке улицы Континенталььной от Коларовского тракта до дома №8в.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ограничение связано с завершением строительством Малого транспортного кольца. Предполагается, что движение по указанному участку будет возобновлено в конце года и будет осуществляться по новой схеме.

Объезд перекрытого участка возможен через микрорайоны Мокрушинский, Степановка или поселок Зональная Станция.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута.

Напомним, строительство Малого транспортного кольца в Томске на участке 0 ‑ 5 км началось в 2023 году. Генподрядчиком является АО «Автодорстрой». Предполагается, что к концу 2026 года четырехполосная магистраль с двумя транспортными развязками напрямую соединит Коларовский тракт и трассу Томск ‑ Мирный ‑ Межениновка.

