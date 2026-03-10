Всё свое ношу с собой: томичи переезжают вместе с услугами «Ростелекома»

10 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более двух с половиной тысяч томских клиентов «Ростелекома» в 2025 году воспользовались сервисом «Переезд», который позволяет бесплатно и быстро перенести текущий пакет услуг пользователя на новый адрес проживания.

Процесс подключения услуг на новом месте занимает от одного до трех дней, в зависимости от технической возможности. Кроме того, абоненты получают скидку до 50% на услуги в текущем и следующем месяце после переезда. Все накопленные бонусы и покупки в личном кабинете сохраняются.

Для клиентов, планирующих переезд в квартиру, где еще ведутся ремонтные работы, оператор готов провести предмонтажные мероприятия по организации линий связи. Специалисты выезжают на адрес, согласовывают с абонентом расположение оборудования (роутера, ПК, ТВ), рассчитывают необходимое количество сетевого кабеля и оставляют его клиенту для дальнейшей проводки.

— Мы понимаем, как важно сохранить привычный цифровой комфорт при смене жилья. Кроме переноса услуг мы предлагаем клиентам пройти чекап роутера и в случае необходимости заменить оборудование. Недавно у нас в продаже появились новые маршрутизаторы Wi-Fi шестого поколения, которые по техническим характеристикам превосходят предыдущие модели, — отметила заместитель директора Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

Для оформления заявки на перенос услуг пользователю необходимо заполнить форму в личном кабинете на сайте провайдера либо в мобильном приложении «Мой Ростелеком» или позвонить по номеру 8 800 100 08 00. Сервисом «Переезд» можно воспользоваться в рамках домашнего региона. В случае, если абонент хочет перенести услуги за пределы Томской области, нужно обратиться в компанию для уточнения информации.

