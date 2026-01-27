Томские антимонопольщики рассматривают дело недобросовестного продавца на маркетплейсе

27 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Представители управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области рассматривают дело о недобросовестной конкуренции на маркетплейсе. Продавец сумел добиться преимущества на рынке, используя инструменты торговой площадки. Об этом на прошедшей сегодня, 27 января, пресс-конференции в «РИА Томск» сообщил глава регионального УФАС Вадим Алиев.

— Речь идет об узком сегменте рынка. В один период времени продавец-конкурент с использованием связанных с ним аккаунтов осуществляет массовый выкуп всей партии товаров, заказывая его без оплаты в самую крайнюю точку РФ в пункт выдачи — у нас это был Хабаровск, — отметил Вадим Алиев. — Пока этот товар следовал в Хабаровск и обратно, этот хозяйствующий субъект имел преимущество. В какой-то период времени он сделал это практически со всеми своими конкурентами.

По словам руководителя регионального УФАС, недобросовестный продавец также оставлял комментарии под товарами конкурентов, где указывал, что те умышленно продают товары по цене ниже рыночных.

Вадим Алиев подчеркнул, что Томская область стала одним из первых субъектов, где было возбуждено подобное дело. Установлены причастные действующие лица, факты фиктивных выкупов, и создания отзывов.

На сегодняшний день расследование завершается, поэтому наименование продавца, сегмента рынка и торговой площадки не называются. Между тем, при выяснении обстоятельств дела привлекался маркетплейс, использовались его инструменты. Нарушителю грозят штрафы, а также возможные иски, которые могут повлечь конфискацию незаконно полученных доходов.

