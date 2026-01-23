Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Томске пройдет читка дневников Ольги Берггольц

В субботу, 24 января, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма» НКВД пройдет зрительская читка, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.

Как уточняют организаторы, посетители познакомятся с творчеством Ольги Берггольц — поэтессы, ставшей для ленинградцев символом стойкости и надежды. Во время встречи пройдет читка ее блокадных дневников.

— Каждый из присутствующих будет не просто свидетелем, но и соавтором общего памятного действа, — отмечают организаторы.

Мероприятие проведет Татьяна Перковская (Вайц) — лингвокультуролог, методист Российско-немецкого Дома.

Читка пройдет в выставочном зале Мемориального музея на пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 16.00.

